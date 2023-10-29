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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رئيس دينية النواب يطالب بمضاعفة الزيادة الضريبية على السجائر والتبغ مرات ومرات

الدكتور على جمعة،
الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب

قال الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب: “أود أن تتضاعف الزيادة الضريبية على السجائر والتبغ مرات ومرات، لأن  تناول الدخان هو من بلاء العصر ويضيف للتلوث الذى يعيشه العالم تلوثا آخر”.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذى يستهدف فرض زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلية بمقدار 50 قرشًا للشرائح الثلاثة.

وأضاف جمعة: “كلما زادت الضريبة، كلما قل استهلاك السجائر”، معلنا موافقته على مشروع القانون من الناحية الصحية والناحية الدينية والعرف.

من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن تلك الجلسة تعد من الجلسات التى ستفرق مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى قيمة الضرائب، مؤكدا أن ذلك نهج عالمى.

وأضاف أن الأمريكيين عندهم زيادة 40% فى الضرائب على السجائر، ونيوزيلندا فرضت ضريبة متدرجة ليصل سعر علبة السجائر إلى 27 دولارا.

الدكتور علي جمعة الزيادة الضريبية السجائر الدخان القيمة المضافة

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