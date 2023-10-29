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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

صدمة للمدخنين| زيادة جديدة بأسعار السجائر.. ومجلس النواب يوافق (تفاصيل)

أسعار السجائر
أسعار السجائر

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار السجائر بعدما استحوذت شركة إماراتية على 30% من الشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني، وناقش البرلمان خلال الفترة الماضية، تعديلات القانون على ضريبة القيمة المضافة على السجائر.

أسعار السجائر 

زيادة جديدة بأسعار السجائر

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، نهائيًا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 لزيادة ضرائب جديدة على السجائر والتبغ.

وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال الجلسة، إن آخر تعديل بالضريبة على منتجات التبع كان في عام 2022.

التسعير السليم للسجائر

وأضاف أنه أثناء مناقشة مشروع القانون، تم مراعاة فتح الشرائح لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم بما يسمح بضبط السوق، وكذلك الحفاظ على الحد الأدنى لربحية الشركات، وضمان أفضل الممارسات التي تطالب بها منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أن زيادة الضرائب على السجائر تضمن التبع المسخن والتبغ السائل، مؤكدا أن مشروع القانون جاء لسد فجوة الإنتاج التي تسببت في أسعار منتجات التبع في السوق بما يحقق أثر إيجابي يعود على الموازنة العامة للدولة.

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رفع قيمة الضريبة على السجائر

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن رفع قيمة الضريبة على السجائر يوفر للموازنة العامة للدولة بـ8 مليارات جنيه سنويا. وأشار إلى أنه بالتزامن مع زيادة الضرائب على السجائر، لابد من العمل على زيادة الإنتاج وإحكام الرقابة على الأسواق.

وشملت التعديلات الشرائح 1 و2 و3 و4، بواقع 450 قرش لأصناف السجائر المنتجة محليا ولا يزيد سعر المنتج النهائي منها عن 71 جنيه.

وزيادة 700 قرش على السجائر المصنعة محليا ولا يزيد سعر بيعها للمستهلك عن 31 جنيه ولا يجاوز 45 جنيه. بالاضافة إلى 750 قرش السجائر المحلية أو المستوردة ولا يزيد سعر بيعها للمستهلك عن 45 جنيه.

كما تم تطبيق زيادة على المعسل والنشوق والمدغة لتصبح 225 % للمستورد و110 % للمحلي.

رفع سعر التبغ المسخن إلى 1800 جنيه للكيلو جرام صافي. كما اصبح سعر السائل الالكتروني للسجائر الالكترونية 4 جنيه لكل ملليلتر.

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