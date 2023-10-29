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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بسبب الدولار.. عملة نيجيريا تهبط إلى مستويات قياسية

نيرة
نيرة

هبطت النيرة النيجيرية إلى أقل مستوى على الإطلاق أمام الدولار، بما يضع المزيد من الضغوطات على الرئيس الجديد للبلاد بولا تينوبو والذي يسعى نحو إصلاح أكبر اقتصاد في إفريقيا.

وبحسب وكالة أنباء “سي ان بي سي عربية”، تولى تينوبو السلطة في مايو الماضي، وتعهد بقطع الصلة مع سياسات الرؤساء السابقين وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما أن السماح بتحرير سعر صرف النيرة أمام الدولار بصورة أكبر كان ضمن تلك الخطة.

وفي الأسبوع الماضي، هبطت العملة النيجيرية عند مستويات 880 نيرة لكل دولار في السوق الرسمية، وفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن، ويؤدي هذا التراجع إلى زيادة تكلفة الواردات الحيوية، وتأجيج التضخم.

وقال أحد المراقبين للسوق لصحيفة فايننشال تايمز إن أحد العوامل الكبيرة وراء هبوط النيرة الحاد هو شح الدولار.

وأقر البنك المركزي في وقت سابق من الشهر الجاري بأن قراره في 2015 بحظر شركات محددة من الوصول إلى الدولار دفع موردين إلى السوق غير الرسمية وأسهم في زيادة الطلب على النقد الأجنبي.

وأدى هذا التحول إلى تراجع كبير في سعر الصرف بالسوق الموازية، ولامست العملة المحلية على منصة التداول الرقمية “ابوكي اف اكس” مستويات 1290 نيرة لكل دولار.

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