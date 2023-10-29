أستاذ علم انتشار الأوبئة: كارثة صحية تهدد قطاع غزة

كشف الدكتور إسلام عنان أستاذ علم انتشار الأوبئة، عن كارثة صحية تهدد قطاع غزة نتيجة الاوضاع الحالية وإرتفاع عدد المصابين والمفقودين والشهداء.

وقال عنان خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج “صالة التحرير" والمذاع عبر قناة “صدي البلد"،:" عدم وجود امكانيات بالمستشفيات وعدم دفن الشهداء علي الطريقة الصحيحة والمفقودين تحت الانقاض قد يسبب انتشار الأمراض والأوبئة.

وأضاف،:" هناك كوارث بغزة ونقص في اللقاحات والأدوية الخاصة بالأطفال ووجود الجثث بالشوارع وقد يزيد من فرص انتشار الأمراض المعدية مثل شلل الأطفال والكوليرا والتيفود، مشيرا إلي أن بعض الحيوانات كالقطط قد تنقل الأمراض لانها ستكون علي اتصال مباشر بالجثث.

وشدد علي ضرورة توفير 100 سيارة إسعاف للتعامل مع التداعيات الكارثية التي حدثت بعد عمليات القصف الأخيرة.