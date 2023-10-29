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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة القاهرة تعلن تعليمات مهمة لطلاب الفرقة الثالثة و الرابعة | تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة جامعة القاهرة ، تعليمات هامة لطلاب الفرقتين الثالثة والرابعة “لائجة جديدة”. 

وقال شحاتة: يستطيع الطالب تعديل تخصصه من خلال التقدم إلى شئون الطلاب وذلك لطلاب المستوى الثالث والمستوى الرابع لائحة جديدة والمستوى الرابع لائحة قديمة. 

جامعة القاهرة 

على الجانب الآخر، أطلقت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مبادرة "محميات بلادي"، بالتعاون وذلك بهدف رفع الوعي وتعزيز المشاركة المجتمعية حول أهمية المحميات الطبيعية المصرية وطرق الحفاظ عليها.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن مبادرة "محميات بلادي"، تهدف إلى تسليط الضوء وزيادة الوعي والتثقيف حول التنوع البيولوجي داخل المحميات الطبيعية المصرية وضرورة حماية تلك المقدرات الطبيعية للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن المبادرة تقدم مجموعة من الأنشطة والوسائل التعليمية التوعوية تشمل مجلة، ومجموعة فيديوهات، وبودكاست لتعزيز الوعي بأهمية المحميات والجهود المبذولة للحفاظ عليها.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن مصر تحتوي على العديد من المحميات الطبيعية المختلفة التي توفر الحماية للموارد الطبيعية للحفاظ على الاتزان البيئي، وتستقطب أعدادا ضخمة من السياح، مؤكدًا أهمية تلك المحميات في حماية أنواع كثيرة من الكائنات سواء كانت نباتات أو حيوانات والتي تأثر وجودها نظرًا لعدة أسباب منها تغير الظروف المناخية على سطح الأرض، والتلوث، واستخدام الكثير من المواد الكيماوية الضارة، والتخلص من الغابات وقطع الأشجار.

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