ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحلبة على الريق





قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية العلاجية عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ، فوائد الحلبة على الريق .













1. إنقاص الوزن

تساعد الحلبة على الشعور بالشبع لفترة طويلة لاحتوائها على ألياف قابلة للذوبان، إذ تعمل الحلبة على زيادة حرق الدهون من البطن والأنسجة الدهنية الأخرى مما يجعلها تقلل من الوزن الزائد وتساعد أيضًا على تعزيز عملية التمثيل الغذائي.





2. تعزيز صحة الجهاز الهضمي

تحتوي الحلبة على خصائص مضادة للأكسدة تساعد على تقوية الجهاز الهضمي والتقليل من المشكلات التي تصيبه، مثل: الانتفاخ، والتهابات المعدة، والإمساك، وحموضة المعدة.





وتعمل أيضًا على تعزيز حركة الأمعاء والهضم، وتحسين صحة الكلى، وإزالة السموم الضارة من الجسم.





3. تنظيم مستوى السكر في الدم

من أبرز فوائد الحلبة على الريق دورها في التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم، حيث أنها تقلل من مقاومة الأنسولين.





وبسبب احتوائها على مركبات الأحماض الأمينية، تعزز الحلبة من إفراز الأنسولين في البنكرياس ما يؤدي إلى خفض مستوى السكر في الدم.





4. خفض نسبة الكولسترول

يعد تناول الحلبة كل صباح على معدة فارغة من الطرق الفعالة لخفض مستويات الكولسترول الضار في الدم لاحتوائها على مركبات الفلافونويد (Flavonoid).





5. علاج التهاب الحلق

تعمل بذور الحلبة على تهدئة التهاب الحلق والتخفيف من الحرارة، لاحتوائها على مادة الصمغ وخصائص مضادة للبكتيريا تمنع نمو العدوى وتساعد على التخلص من البكتيريا الضارة الموجودة في الجسم.





6. تعزيز صحة الحامل والمرضعة

تساعد الحلبة على إعادة الرحم إلى حالته السابقة للحمل، وتعزز صحة الرحم، وتساعد أيضًا على تسهيل الولادة للحامل عن طريق تحفيز المخاض والتقليل من آلام المخاض.





ومن أبرز الفوائد الحلبة للأمهات المرضعات دورها في زيادة إنتاج هرمون الحليب، وتقوية المناعة لديهن مما تعطي الحيوية لأجسامهن.





7. زيادة حجم الثدي

تقوي الحلبة الغدد التي في الثدي وتعمل على زيادة نمو الأنسجة لاحتوائها على الإستروجين (Estrogen) الذي يؤدي إلى زيادة حجم الثدي.





8. التخفيف من آلام وتقلصات الدورة الشهرية

تحتوي بذور الحلبة على خصائص مضادة للالتهابات تساعد على التخفيف من الاضطرابات التي تحدث أثناء الدورة الشهرية، مثل: آلام المعدة، والغثيان، والتعب.





9. تحسين صحة وتوهج البشرة

تساعد الحلبة على التخلص من التجاعيد والخطوط الدقيقة، وإزالة الرؤوس السوداء، والبقع الداكنة، وتعمل على تفتيح لون البشرة والحفاظ عليها خالية من البثور وحب الشباب، لاحتوائها على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا.





10. تعزيز نمو الشعر

من فوائد الحلبة على الريق أنها مفيدة للشعر وذلك لاحتوائها على عناصر غذائية، مثل: الحديد، والبروتينات التي تساعد على تقوية جذور الشعر وإعادة بناء البصيلات التالفة، وتحسين حجم الشعر.





وتعمل أيضًا على التخلص من المشكلات التي تحدث له، مثل: قشرة الرأس، وتساقط الشعر، والشعر الجاف.





طريقة تناول الحلبة على الريق

بعد أن تعرفت على فوائدها الصحية العديدة، إليك فيما يأتي طريقة تناول الحلبة كل صباح:





خذ ملعقة من بذور الحلبة وقم بتحميصها في المقلاة لبضع دقائق.

قم بطحن البذور حتى تصبح مسحوق ناعم، ثم ضع ملعقة من مسحوق الحلبة في كوب من الماء الدافئ وتناولها في الصباح على الريق.

نصائح ومحاذير حول تناول الحلبة على الريق

إليك بعض النصائح والمحاذير المهمة عند استخدام الحلبة:





ينبغي عدم الإفراط في تناول الحلبة خلال اليوم، حيث أنها قد تؤدي إلى بعض الآثار الجانبية، مثل: الإسهال، ونقص السكر في الدم، وانتفاخ البطن، وجفاف الجلد، ورد فعل تحسسي.

ينصح باستشارة الطبيب قبل تناول الحلبة على معدة فارغة بشكل يومي وخاصة عند وجود مشكلات صحية، مثل التقرحات المعوية.

يجب على الحامل عدم الإفراط في تناول بذور الحلبة أثناء الحمل حيث أنها قد تؤدي إلى زيادة التقلصات والولادة مبكرة، ويفضل استشارة الطبيب قبل تناولها لتجنب المخاطر الصحية التي قد تحدث للحامل والجنين.