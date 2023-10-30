احذر.. هذه الأطعمة لمرضى الغدة الدرقية

تؤثر بعض الأطعمة على مرضي الغدة الدرقية، وتحدث لهم مضاعفات وتورم واضطراب في الغدة نفسها، لأنها تتعارض مع العلاج ،حيث تمنع تلك الأطعمة قدرة الجسم على امتصاص الهرمونات البديلة التي قد تتناولها كجزء من علاج الغدة الدرقية.

ووفقا لموقع هيلثي هناك بعض الأطعمة يجب الحد منها أثناء العلاج من الغدة الدرقية:



الأطعمة التي تحتوي على فول الصويا



هناك قلق بشأن الآثار السلبية المحتملة التي قد تحدثها مركبات معينة في الصويا – تسمى الايسوفلافون – على الغدة الدرقية.

يعتقد بعض الباحثين أن تناول الكثير من فول الصويا قد يزيد من خطر إصابة الشخص بقصور الغدة الدرقية.

الخضراوات الصليبية مثل البروكلي والقرنبيط والخضراوات الصليبية ، مثل الملفوف ، مليئة بالألياف والعناصر الغذائية الأخرى ، ولكنها قد تتداخل مع إنتاج هرمون الغدة الدرقية إذا كنت تعاني من نقص اليود.

لذلك ، فمن الجيد أن تحد من تناول براعم بروكسل ، والملفوف ، والقرنبيط ، واللفت ، والبوك تشوي ،لأن الأبحاث تشير إلى أن هضم هذه الخضروات قد يعيق قدرة الغدة الدرقية على الاستفادة من اليود ، وهو أمر ضروري للغدة الدرقية الطبيعية.



إذا تم تشخيصك بكل من قصور الغدة الدرقية ونقص اليود ، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لجعل هذه الخضار أقل ضررًا. يمكن أن يقلل طهيها من تأثير الخضراوات الصليبية على الغدة الدرقية، الجلوتين الموجود في الخبز والمكرونة.



قد يرغب الأشخاص الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية في التفكير في تقليل تناولهم للغلوتين ، وهو بروتين موجود في الأطعمة المصنعة من القمح والشعير والجاودار والحبوب الأخرى.

الأطعمة الدهنية مثل الزبدة واللحوم وكل الأشياء المقلية، وذلك لتعطيل قدرة الجسم على امتصاص الأدوية البديلة لهرمون الغدة الدرقية ، كما يقول الدكتور ستيفاني لي ، الرئيس المساعد لأمراض الغدد الصماء والتغذية والسكري في مركز بوسطن الطبي وأستاذ مشارك في كلية الطب بجامعة بوسطن في ماساتشوستس.



وتتداخل الدهون أيضًا مع قدرة الغدة الدرقية على إنتاج الهرمون أيضًا. يوصي بعض المتخصصين في الرعاية الصحية بقطع جميع الأطعمة المقلية وتقليل تناول الدهون من مصادر مثل الزبدة والمايونيز والسمن وقطع اللحوم الدهنية.

الأطعمة السكرية مثل الكعك

إن قصور الغدة الدرقية يمكن أن يتسبب في إبطاء عملية التمثيل الغذائي في الجسم.