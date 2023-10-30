جونسون: الأهلي يستطيع الفوز أمام صن داونز في القاهرة وكولر أخطأ في مباراة الذهاب

قال كيفين جونسون المدرب العام السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق فى الجهاز الفنى الذي كان يقوده بيتسو موسيماني.

وقال جونسون فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" الأهلي يستطيع الفوز أمام صن داونز فى ستاد القاهرة بهدفين ويصعد للمباراة النهائية ومش مستحيل أن الأهلي يحقق الفوز ويلعب مباراة كبيرة فى لقاء الإياب ووسط جماهيره.

وأضاف:" مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أخطأ فى مباراة الذهاب فى قراءة فريق صن داونز ، ولذلك خسر مباراة الذهاب اليوم.



ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خسر أمام صن داونز الجنوب أفريقي فى مباراة الذهاب بهدف دون رد، ضمن مباريات نصف النهائي من بطولة الدوري الأفريقي.