رضا عبد العال: إمام عاشور أحرج كولر

علَقَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق على استبعاد إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي من قائمة الفريق ، وغيابه عن الأحمر أمام ماميلودي صن داونز في ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي والتي جمعت الفريقين عصر الأمس على ملعب لوفتس فيرسفيلد وانتهت بخسارة القلعة الحمراء بهدف نظيف.

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر فضائية "TeN ": "إمام عاشور ليس مصاباً كما أكدت الأسبوع الماضي ، وقرار استبعاده من السويسري مارسيل كولر قرار فني و شخصي من المدرب ، ويبدو أنه يكره "النجوم" داخل المنظومة ، و عاشور في التوقيت الحالي هو النجم الأول والأبرز داخل الفريق ، كما أن خسارة الأحمر أمام صن داونز عصر الأمس ستجعل "كولر" يعيد اللاعب إلى القائمة الخاصة بمباراة الإياب الأربعاء القادم على ستاد القاهرة".