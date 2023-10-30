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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مناظر خلابة| روعة وجمال الطبيعة في محافظة سيناء.. صور

صدى البلد

تمتاز محافظة شمال وجنوب سيناء بالمناظر الطبيعية الخلابة، والتي تجذب السياح من كل مكان لزيارتها والاستمتاع بها.

 

ورصدت صدى البلد صوراً للحياة البدوية في سيناء وسط الجبال، والشواطئ الساحرة. 

 

وتعرضت منطقة وادي السعال بسانت كاترين اليوم لسيول متوسطة سارت في مجراها الطبيعي بعدما غطت الغيوم سماء مدينة سانت كاترين.

وخرج أهالي سانت كاترين لمشاهدة السيول التي جاءت مبكرة هذا العام، وقال محمد حسن جبلي  دليل بدوي إنه في الوقت الحالي  السيول تأتي بالخير بعد بناء السدود والبحيرات التي تصب فيها.

 

وأكد علي عبد البصير، نائب رئيس مدينة سانت كاترين، أن المدينة شهدت اليوم سيولا متوسطة و تقلبات مفاجئة في حالة الطقس، فقد غطت الغيوم السماء بعد أن كانت الشمس ساطعة منذ الصباح، ومن المتوقع أن تتساقط أمطار رعدية على المدينة بكاملها طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

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الطبيعية الخلابة الشواطيء الجبال حالة الطقس جنوب سيناء جذب السياح مدينة سانت كاترين محافظة سيناء

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