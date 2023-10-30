أمير عبد الحميد: الشناوي يُسأل عن هدف فوز صن داونز على الأهلي

قال أمير عبد الحميد حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن محمد الشناوي لم يرى كرة هدف فوز صن داونز، الذي سكن مرماه بشكل جيد، فضلًا عن أنه لم يتعامل جيدًا أثناء محاولته التصدي لها.

وأضاف عبد الحميد، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الشناوي يُسأل عن الهدف الذي سكن مرماه، خاصة وأنه حارس كبير ودولي، وكان عليه أن يتعامل مع الكرة بشكل أفضل من ذلك.

وعن المنافسة الحالية على حراسة مرمى الأهلي، أكد أمير عبد الحميد، أنها في صالح الفريق، بينما كان على إدارة النادي التعاقد مع حارس آخر، ليكون منافسًا للشناوي ومصطفى شوبير الذي يمتلك موهبة جيدة.

واختتم تصريحاته، بأن الأهلي لا بد أن يدخل معسكرًا مغلقًا فور وصوله إلى القاهرة قادمًا من جنوب إفريقيا، للتركيز في مباراة الإياب أمام صن داونز جيدًا، ومعالجة الأخطاء التي تم ارتكابها بموقعة الذهاب.

https://www.youtube.com/watch?v=jHrwA3FAJAE