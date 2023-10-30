أمير عبد الحميد: كولر احترم صن داونز أكثر من اللازم.. والأهلي مستواه سيء

قال أمير عبد الحميد حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن مارسيل كولر مدرب الأهلي، كان حذر أمام صن داونز، واحترمه أكثر من اللازم، وهو ما أظهر الأحمر بالمستوى السيء.

وأضاف عبد الحميد، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن عودة صلاح محسن إلى الأهلي نعمة كبيرة لا بد أن يُقدرها ويستغلها بالظهور بأفضل مستوى.

وأشار إلى أن عدم إشراك كولر للثنائي حسين الشحات وكهربا، يثير التساؤل حول إذا كانت هذه خطة منه للعب بطريقة دفاعية، مع الاحتفاظ بالثنائي للدفع بهما في مباراة العودة.

وأوضح أنه من غير المنطقي أن نصف خسارة الأهلي بأنها نتيجة مُرضية مع قدرة الفريق على التعويض في الإياب، خاصة أن الأحمر دائمًا ما يلعب على الفوز.

https://www.youtube.com/watch?v=tjBNUMcUbv4