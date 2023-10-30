صدمة مدوية من وكيل أحمد فتوح عن تجديده للزمالك

أثار سمير صلاح، وكيل أعمال أحمد فتوح، ظهير أيسر الزمالك، الجدل حول تجديد عقد اللاعب مع النادي.

وقال وكيل أحمد فتوح في تصريحات عبر أون تايم سبورتس: «اللاعب قد يجدد بنسبة 50% لنادي الزمالك، وينتظر عقد جلسة مع المجلس الجديد».

وأضاف: «اللاعب يمتلك 3 عروض أخرى من الدوري المصري، ولم يحسم قراره حتى الآن».

وأتم تصريحاته: «لا صحة لطلب فتوح الحصول على 60 مليون جنيه في الموسم، اللاعب لديه مستحقات متأخرة بالإضافة إلى حصوله على مقدم تعاقد حال التجديد».

وينتهي تعاقد أحمد فتوح مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري 2023-2024.

وارتبط اسم فتوح صاحب الـ 25 عامًا بصفقات كل من الأهلي وبيراميدز وزد في الفترة الأخيرة، في ظل محاولات الزمالك لتجديد عقده واستمراره داخل القلعة البيضاء.

فتوح خاض 133 مباراة بقميص الزمالك، سجل 5 أهداف وصنع 12 آخرين، ويمتلك 23 مباراة جولية مع منتخب مصر الأول.