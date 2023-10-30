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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نائبة الرئيس الأمريكي: لا توجد نية ولا خطط لنشر قواتنا في غزة

نائبة الرئيس الأمريكي
نائبة الرئيس الأمريكي

قالت نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس، اليوم الأثنين، إنه لا توجد نية أو خطط لدي الولايات المتحدة على الإطلاق لإرسال قوات أمريكية إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي أو غزة.

 

وأضافت نائبة الرئيس الأمريكي لشبكة سي بي إس، أن الفلسطينيون يستحقون إجراءات متساوية للسلامة والأمن وتقرير المصير والكرامة.

 

وأشارت هاريس، إلى أن الولايات المتحدة كنت واضحة بأن قوانين الحرب يجب أن تطبق مع استمرار المساعدات الإنسانية.

 

وشددت على أنه لا يجب الخلط بين حماس والفلسطينيين المدنيين الذين يستحقون الأمن والمساعدات الإنسانية.

 

وعلى جانب آخر، قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صباح الأحد، لبحث الوضع في غزة.

 

وأشار البيت الأبيض في بيان صحفي، أن الرئيس الأمريكي أكد أن لإسرائيل كل الحق والمسؤولية في الدفاع عن مواطنيها وشدد على ضرورة القيام بذلك بطريقة تتفق مع القانون الإنساني الدولي الذي يعطي الأولوية لحماية المدنيين.

 

ناقش الزعيمان، وفقا للبيان الذي نشرته الجارديان، الجهود المستمرة لتحديد مكان وتأمين إطلاق سراح أكثر من 200 رهينة اختطفتهم حماس خلال هجومها على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر وتم نقلهم إلى غزة. ومعظم الرهائن إسرائيليون.

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