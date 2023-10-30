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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استشاري طب نفسي يضع روشتة فوز الأهلي على صن داونز في الإياب

صدى البلد

قال محمد فكري استشاري الطب النفسي الرياضي، إن لاعبو الأهلي، تأثروا بالتفكير في الخسارة مرتين أمام صن داونز، بخماسية في جوهانسبرج، وهو ما أثر بالسلب على الفريق.

 

وأضاف فكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن لاعبو الأهلي من الضروري أن يكون ذهنهم صافيًا، وأن لا ينشغل تفكيرهم بأي أمور سابقة، حتى لا يتأثر مستواهم.

 

وأوضح أن الخسارة من صن داونز، بسبب عدم التركيز الكامل في مباراة الأحد، خاصة وأن المعد النفسي، قد يكون أدى دوره على أعلى مستوى، وكذلك الأمر بالنسبة للمدير الفني الذي وضع خطته.

 

ووجه استشاري طب النفسي الرياضي، رسالة إلى لاعبي الأهلي، مؤكدًا أنهم يلعبون لفريق كبير، والخسارة ليست سيئة، إلا أن مباراة العودة تحتاج للتركيز وعدم التفريط في المكسب، خاصة وأن مثل هذه المباريات قد تكون الفرص المتاحة للتسجيل ضعيفة عن أي مباريات أخرى.

https://www.youtube.com/watch?v=pFC7HBUBh3k

استشاري طب النفسي الأهلى صن داونز هاني حتحوت

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