حكم دولي سابق يكشف مفاجأة عن مباراة الأهلي وصن داونز

قال وجيه أحمد الحكم الدولي السابق، إنه يلوم على مخرج مباراة الأهلي وصن داونز، الذي غابت عنه الأمانة بعد عدم إعادته اللعبة المشكوك فيها بأحقية الأحمر في ركلة جزاء، عند سقوط بيرسي تاو.

وأضاف وجيه أحمد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن حكم المباراة تدخل في طرق اللعب بعدما اصطدمت فيه الكرة 4 مرات وأكثر، وهو أمر غريب للغاية، فضلًا عن قرارات غريبة وغير مبررة.

وأشار إلى أن الحكم كان عليه العودة إلى تقنية الفيديو بعد لعبة بيرسي تاو، حتى وإن لم يستدعيه حكم الفيديو، موضحًا أن الأهلي يتعرض لظلم في مباريات الدوري الإفريقي، بالتحديد في مباراتي سيمبا ومن ثم مباراة صن داونز، حيث استحق 3 ركلات جزاء فيهم.

وعن مباراة الترجي والوداد، التي أدارها طاقم تحكيم مصري بقيادة أمين عمر، أكد وجيه أحمد، فخره بالمستوى الذي قدمه الطاقم بالكامل، دون أخطاء مع التمركز الصحيح واللياقة البدنية العالية، رغم قوة المباراة التي يُمكن وصفها بـ«ديربي شمال إفريقيا».

https://www.youtube.com/watch?v=XkhN3JptUH8