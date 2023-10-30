عضو مبادرة ابدأ: دخلنا فى قطاعات صناعية جديدة

قالت دينا الدليل، عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ”، إن المبادرة تعمل فى أكثر من قطاع صناعي من أهم القطاعات، مشيرة إلى أنه يتم استهداف تقليل الفجوة الاستيرادية.

وأضافت دينا الدليل، عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ”، خلال حوارها ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أنه يتم دراسة الفاتورة الاستيرادية ومعرفة أكثر المنتجات التي يتم إستيرادها، وهذا ما يتم استهدافه بالمبادرة، معقبة: "دخلنا فى قطاعات صناعية جديدة، مثل قطاع الخامات الدوائية، وقطاع الصناعات الهندسية، والألات الثقيلة.

وتابعت دينا الدليل، عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ”، أن فكرة أبدأ فى البداية كانت ربط مؤسسة حياة كريمة بمشروع متكامل، ثم كانت توجيهات الرئيس السيسي للعمل على نطاق أوسع، وأصبح يتم استهداف تطوير القطاع الصناعي بالكامل.