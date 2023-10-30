محافظ الدقهلية لمدير مستشفى المنصورة التخصصي: تذليل العقبات والعمل على راحة المواطنين

استقبل الدكتور " أيمن مختار" محافظ الدقهلية الدكتور محمد عيد ابراهيم المدير الجديد لمستشفي المنصورة التخصصي بعد توليه مهام عمله ويأتي هذا اللقاء في اطار المتابعة المستمرة "لمحافظ الدقهلية" للوقوف علي سير العمل بالمستشفيات والمنشآت الصحية علي مستوي المحافظة بما يضمن تقديم خدمة متميزة للمواطنين والسعي الدائم لتذليل العقبات لدفع العمل بتلك المنشآت عملا علي راحة المواطنين .



وقال "مختار"ان هدفنا هو تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين والمرضي المترددين علي جميع روافد الخدمة الصحية علي مستوي المحافظة من خلال مديرية الشئون الصحية باشراف ومتابعة الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية .



وأكد "مختار"علي حسن استقبال المرضى والمترددين وتعظيم الايجابيات في القطاع الصحي وحسن توزيع المستلزمات والأدوات على جميع مستشفيات المحافظة بما يضمن توفير الخدمة الطبية اللائقة للمواطنين.



فيما وجه مدير مستشفي المنصورة التخصصي الشكر والتقدير لمحافظ الدقهلية علي دعمه المستمر لمنظومة الخدمة الصحية بشكل عام بما يعود بالنفع علي أهلنا في الدقهلية مشيرا الي ان" المحافظ "اكد خلال اللقاء علي الانضباط الاداري والمالي وكذا انضباط الكوادر الطبية وهيئات التمريض والتعاون التام مع كافة الهيئات والروافد الصحية بما ينعكس علي الخدمة الصحية للمواطنين.