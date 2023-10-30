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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فرحة عارمة لأهل سانت كاترين بأمطار وسيول الخير |شاهد

فرحة مواطني سانت
فرحة مواطني سانت كاترين بالسيل

عمت الفرحة بدو سانت كاترين وكل ربوع جنوب سيناء لسقوط أمطار وسيول الخير أمس و التي ملأت الخزان الجوفي والبحيرات والسدود و صنعت شلالات المحياه والبحيرات العذبة في الوديان الجبلية.


وخرج بدو سانت كاترين ودهب ونويبع يعبرون عن فرحتهم بسقوط الأمطار والسيول .
 

وقد رصدت كاميرا موقع " صدي البلد " الإخباري فرحة  بدو جنوب سيناء بسيول الخير والتي ملأت الوديان وخاصة بئر صغير بنويبع ووادي مجيرح بدهب والسعال بسانت كاترين.


وقال محمد حسن جبلي الدليل البدوي بسانت كاترين والخبير البيئة  إن أجواء سقوط الأمطار والسيول تصنع  اشكال جميلة ومناظر خلابة وسط الجبال وهي دعاية للسياحة في موسم الشتاء.


وأضاف عودة سليمان  من مشايخ بدو نويبع أن الأمطار والسيول تملأ جنوب سيناء بالفرحة والسعادة وتصنع بحيرات وشلالات مياة وتزيد فرصة نمو الأعشاب الطبية.


وكانت تعرضت مدن خليج العقبة "شرم الشيخ، دهب، نويبع" بجنوب سيناء أمس لتقلبات جوية مفاجئة مما أسفر عن تساقط الأمطار التي تراوحت حدتها من خفيفة إلى شديدة، وسيول في بعض المناطق الجبلية، وذلك على الرغم من ارتفاع درجة الحرارة على مدار اليوم.


وتعرضت مدينة شرم الشيخ لأمطار خفيفة مصاحبة لأصوات رعدية، ولم تسفر عن أي تجمعات مياه على الطرق الداخلية أو الرئيسية والدولية بالمدينة، وأعلنت الوحدة المحلية حالة الاستعداد القصوى تحسبًا لحدوث طوارئ خلال الفترة المقبلة.
 

وفي مدينة نويبع، كانت الأمطار شديدة، وأسفرت عن أن حدوث سيل متوسط الحدة بمنطقة عريضة، وسيل آخر خفيف بمنطقة الصاعدة بداية من الصاعدة حتى كمين السعال، وكليهما سارا في مجراه الطبيعي، ولم يسفران عن أي خسائر مادية في الطرق، أو بشرية.


على جانب آخر تعرضت مدينة دهب لتساقط أمطار شديدة، أسفرت عن حدوث سيل بمنطقة مدسوس التي تبعد عن المدينة بنحو 50 كيلو متر، بداية من مدخل منطقة مدسوس حتى وادي مجيرح، وأسفر هذا السيل عن غلق الطريق لفترة، نتيجة لوجود إطماءات وصخور سقطت مع المياه من أعلى الجبل.


وقامت الوحدة المحلية بمدينة دهب، بالدفع بمعدات الحملة الثقيلة، وجرى رفع الإطماءات والصخور، وفتح الطريق أمام حركة المرور مرة أخرى.

فرحة الأمطار

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جنوب سيناء فرحة بدو السيول سانت كاترين

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