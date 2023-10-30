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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد فستانها الأخير.. 10 صور آثارت الجدل لياسمين صبري| شاهد

ياسمين صبري
ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته. 

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وظهرت ياسمين صبري، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الأسود ذا تصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

وتحرص ياسمين صبري، على اختيار الفساتين والملابس الأنيقة والماركات العالمية التي تكشف عن جمالها. 

ومن الناحية الجمالية تعتمد ياسمين صبري، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما تفضل ياسمين صبري، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة. 

وإليكم صور ياسمين صبري 

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