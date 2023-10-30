جيش الاحتلال يكشف تفاصيل أول لقاءات المجندة المحررة من الآسر في غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إن المجندة الإسرائيلية المفرج عنها خلال العملية البرية في قطاع غزة التقت مع عائلتها.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه سيتم مواصلة العمل لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل هاجاري، اليوم الاثنين، أن القوات تمكنت من تحرير ضابطة إسرائيلية من قبضة حركة حماس في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه تم إطلاق سراح المجندة العقيد أوري مجيديش، خلال عملية برية، بعدما أسرتها حركة حماس في السابع من أكتوبر الجاري.

وأضاف "هاجاري" أنه تم إجراء الفحوصات الطبية للجندي وحالتها جيدة والتقت بعائلتها، وفقا لما نشره عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "إكس".