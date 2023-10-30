أول تعليق من وزير الدفاع الإسرائيلي بعد تحرير المجندة من حماس

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوأف جالانت، اليوم الإثنين، إن القوات الإسرائلية ستقدم قصارى جهدها من أجل حماية مواطني دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء ذلك بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي تحرير مجندة كانت تحتجزها حركة المقاومة الفلسطينية حماس، وذلك خلال العملية العسكرية البرية التي تشنها القوات الإسرائيلية على غزة.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي في تصريحات له، أنه يتوجب علينا الانتصار والقضاء على حركة حماس إما نحن أو هم.

وأشار جالانت أنه على قناعة بأن الجيش الإسرائيلي يعمل بالجيش الصحيح، وما لم نتصرف فكنا سننتظر سنوات طويلة لتحرير الرهائن.

وأكد جالانت أن المعركة مستمرة في غزة والنشاط متقدم ويحقق نجاحا والاحتمال مرتفع لبشريات سارة، لافتا إلى أن هناك كثير من المخطوفين لدى حركة حماس.

وعلى جانب آخر، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، إنه يأمل في تحقيق الهدوء في الجبهة الشمالية مع لبنان.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل هاجاري، اليوم الاثنين، أن القوات تمكنت من تحرير ضابطة إسرائيلية من قبضة حركة حماس في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه تم إطلاق سراح المجندة العقيد أوري مجيديش، خلال عملية برية، بعدما أسرتها حركة حماس في السابع من أكتوبر الجاري.

وأضاف "هاجاري" أنه تم إجراء الفحوصات الطبية للجندي وحالتها جيدة والتقت بعائلتها، وفقا لما نشره عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "إكس".