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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حدث في الأهلي| كورونا يضرب "الأحمر".. غموض موقف كهربا.. والخطيب يتحرك بأزمة كولر وعاشور

مباراة الاهلي وصنداونز
مباراة الاهلي وصنداونز

توترت العلاقة بين إمام عاشور نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مع المدير الفني السويسري مارسيل كولر الأمر الذى أدي إلي استبعاده من مباريات دوري السوبر الإفريقي. 

 

وتعرض ثنائي النادي الأهلي للإصابة بفيروس كورونا وتم استبعادهم من التدريبات وخضوعهم لبروتوكول العلاج.

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حدث في الأهلي| كورونا يضرب "الأحمر".. غموض موقف كهربا.. والخطيب يتحرك بأزمة كولر وعاشور

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نجم الأهلي السابق: قرار مفاجئ من كولر بخصوص أزمته مع إمام عاشور

 فيما يترقب السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي مصير عودة محمود عبد المنعم كهربا نجم القلعة الحمراء تمهيدا للدفع به فى مباراة الإياب المقرر اقامتها بعد غد الأربعاء أمام فريق صنداونز الجنوب افريقي في دوري السوبر الإفريقي.

 

صدي البلد يرصد أبرز الأحداث داخل جدران النادي الأهلي قبل مواجهة فريق صنداونز الجنوب افريقي في إياب دوري السوبر الإفريقي.  

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إصابة ثنائي الأهلي بفيروس كورونا

 

يعاني ثنائي النادي الأهلي من الإصابة بفيروس كورونا مما تسبب في غيابهم عن التدريبات على مدار الأيام الماضية.

 

وأكدت المسحة الطبية التي خضع لها الثنائي حسام عادل وإبراهيم عادل لاعبا الاهلي مواليد 2006 إصابتهم بفيروس كورونا.

 

وتسبب إصابة الثنائي بفيروس كورونا في تراجع كارلوس برينجر المدرب العام في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تصعيدهم لتدريبات الفريق على مدار اليومين الماضيين.

 

ويخضع ثنائي النادي الأهلي لبروتوكول العلاج من الإصابة بفيروس كورونا وسط متابعة من الجهاز الطبي للنادي الأهلي.

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غموض مصير نجم الأهلي في إياب صنداونز

 

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر الاول السابق خضوع كهربا لاختبار طبي غدا لحسم موقفه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب أحمد حسن:"مصدر بالأهلي: كهربا سيخضع لاختبار طبي غدا لحسم موقفه.. وإمام عاشور شارك في تدريبات المستبعدين بشكل طبيعي".

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تفاصيل خلاف إمام عاشور ومدرب الأهلي

 

توترت العلاقة بشكل كبير، خلال الفترة الأخيرة، بين إمام عاشور لاعب فريق الأهلي، والجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر.

 

وكشف الإعلامي أحمد شوبير عن وجود خلافات قوية بين إمام عاشور وكولر،  بدأت من مباراة سيمبا التنزاني في الدوري الأفريقي حيث كان يرفض اللاعب السفر إلى تنزانيا لأنه كان يشعر أنه لا يزال مصابا، لكن كولر صمم على اصطحابه مع بعثة الفريق وبالتالي انتظر أن يشارك أساسيا أو بديلا أمام سيمبا وهو ما لم يحدث.

 

وتابع، أن عند عودة بعثة الفريق إلى مصر رفض إمام عاشور الدخول للتدريبات بالجدية الكافية (اتدلع شوية) وطلب تدخل طبيب الفريق لفحصه، مما أثار تصرفه غضب كولر.

 

وأوضح أن إمام عاشور ظل غاضبا بسبب عدم لعب مباراة العودة، لذلك قرر كولر عدم سفره لمواجهة صن داونز، ويقال إن هناك تقريرا طبيا، لكنه تمرن مع المستبعدين بشكل جيد، لكن خلينا مع التقرير الطبي.

 

من ناحية أخرى، تحدث الإعلامي سيف زاهر عن كواليس واقعة إمام عاشور مع كولر، مشددا على أن اللاعب لم يتم استبعاده بسبب الإصابة، وأن هناك أزمة كبيرة لم يتحدث عن تفاصيلها إلا بعد لقاء العودة بين الأهلي وصن داونز.

 

وقال زاهر: "أتمنى الكلام اللي سمعته عن إمام عاشور، ميطلعش صح في خلاف مع كولر والموضوع كبير وأنا مش هتكلم عشان الأهلي تنتظره مباراة مهمة".

 

وأضاف زاهر: "أتمنى إن إمام عاشور ياخد محمود كهربا مثال له.. استبعاده لأمور أخرى مش هتكلم عنها دلوقتي".

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تحرك الخطيب في أزمة نجم الأهلي 

 

كشف الإعلامي محمد شبانة عن موقف إمام عاشور نجم الأهلي في المشاركه مع الفريق أمام صن داونز في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

 

وأكد شبانة في تصريحات عبر أثير شعبي اف ام أن محمود الخطيب رئيس النادي طلب من خالد بيبو مدير الكرة إخطار مارسيل كولر والجهاز الفني بعدم الحديث عن أزمه أمام عاشور أمام الإعلام

 

وأضاف أن الخطيب طلب سرعة إنهاء أزمة أمام عاشور خاصة وأن كولر أعلن عن سبب غياب أمام عاشور عن قائمة النادي الأهلي وهو أدائه الباهت في المران

 

وقال إن الخطيب يرغب في عودة الاستقرار للفريق وعدم إثارة أزمات كثيره قبل مباراة الإياب

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