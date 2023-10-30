الزمالك في يوم| إمام عاشور يغازل القلعة البيضاء.. رحيل “غنوة”.. وهذا موعد إقصاء أوسوريو

اقترب محمد عبد الغني الملقب بـ “غنوة” مدافع نادي الزمالك، من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال انتقالات اللاعبين فى شهر يناير المقبل.

ومنحت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الفارس الأبيض فرصة أخيرة قبل اتخاذ قرار بإقصاءه عن القيادة الفنية للقلعة البيضاء.

فيما يترقب النادي الأهلي حسم ملف تجديد عقد أحمد فتوح نجم نادي الزمالك فى قادم الأيام عقب تعثر المفاوضات مع إدارة القلعة البيضاء بسبب سقف الرواتب.

بينما رفض مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عودة إمام عاشور نجم النادي الأهلي إلي صفوف القلعة البيضاء بعد توتر علاقة اللاعب مع الجهاز الفني للمارد الأحمر بقيادة السويسري مارسيل كولر.

صدى البلد يسلط الضوء على أبرز الأحداث داخل مقر نادي الزمالك في الآونة الأخيرة.

الأهلي يترقب أزمة نجم الزمالك

وتعثر ملف تجديد عقد أحمد فتوح نجم نادي الزمالك بسبب سقف الرواتب في القلعة البيضاء.



وتلقي أحمد فتوح نجم نادي الزمالك ثلاث عروض من أندية تشارك ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.



ويدرس أحمد فتوح العروض الثلاثة المقدمة له من أندية الدوري في ظل عدم حسم ملف تجديد عقده مع نادي الزمالك.



ويترقب النادي الأهلي ملف تجديد عقد أحمد فتوح نجم نادي الزمالك فى ظل رغبة السويسري مارسيل كولر لضم اللاعب ليكون بديلا عن التونسي على معلول بعد تراجع مستوي الأخير في الموسم الحالي الي جانب عدم خبرة كريم الدبيس.



موعد رحيل أوسوريو عن تدريب الزمالك

وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، موعد رحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن تدريب القلعة البيضاء.



وقال المصدر أن هناك إتجاه داخل مجلس الإدارة يسود بمنح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو فرصة في مباراة زد القادمة المقرر اقامتها ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.



وتابع: كما أن إدارة نادي الزمالك منحت المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو فرصة فى مباراة بيراميدز في كأس مصر باعتبارها الفرصة الأخيرة لأوسوريو داخل النادي.



ولفت إلي إنه فى حالة تعرض نادي الزمالك لأي نتيجة سلبية في مباراتي زد وبيراميدز سيتم الاستغناء عن خدمات الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.



5 نجوم مرشحين للانضمام إلي الزمالك

وكلف مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب الثنائي احمد سليمان و هاني بيرزي بالإشراف علي صفقات القلعة البيضاء القادمة.



ووضع الثنائي أحمد سليمان وهاني بيرزي العديد من الاسماء المرشحة للانضمام للفريق في شهر يناير المقبل.



وجاءت أبرز الصفقات المرشحة للانضمام إلي صفوف نادي الزمالك فى الميركاتو الشتوي على النحو التالي:

المغربي اشرف بن شرقي

عمر كمال عبد الواحد

محمد شكري لاعب سيراميكا كليوباترا

طارق حامد لاعب نادي ضمك السعودي

عودة المهاجم حسام اشرف نجم فريق بلدية المحلة من الاعارة



رحيل وشيك لمدافع الزمالك

باتت أيام محمد عبد الغني مدافع نادي الزمالك الملقب ب غنوة معدودة بصفوف القلعة البيضاء.



ووصلت الأمور بين محمد عبدالغني والجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لطريق مسدود.



وأكد مصدر مطلع أن هناك رغبة من جهة إدارة نادي الزمالك فى عدم التجديد لمحمد عبد الغني ورحيله فى الميركاتو الشتوي.



أضاف: محمد عبدالغني تلقي عروض من بعض أندية الدوري الممتاز تمهيدا لانتقاله من الزمالك إلي صفوف فرقها.



وينتهي عقد محمد عبد الفني مدافع نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي و يحق له التوقيع لأي نادي دون الرجوع للقلعة البيضاء.

رفض عودة إمام عاشور

كشف مسئولو نادي الزمالك، عن موقفهم من عودة إمام عاشور، لاعب الفريق السابق والأهلي حاليًا خلال الفترة المقبلة، لصفوف القلعة البيضاء.

وأكدت المصادر أن عودة إمام عاشور إلى صفوف الأبيض مرفوضة بشكل تام.

وقالت المصادر : من المستحيل عودة إمام عاشور للزمالك مرة ثانية وأي حد يطرح هذا الكلام داخل المجلس والزمالك عموما عليه ترك النادي”.

واستطردت المصادر: كفاية عبث وكرامة الزمالك فوق أي لاعب.

وكان إمام عاشور قد رحل عن الزمالك في يناير الماضي، منتقلًا إلى صفوف ميتلاند الدنماركي لكنه عاد إلى الدوري المصري عن طريق الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.