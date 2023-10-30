حقوق القاهرة تعلن خطوات تقديم طلب استخراج شهادة تخرج قسم عربي دفعة 2023

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، خطوات تقديم طلب استخراج شهادة تخرج قسم عربي دفعة 2023 دور أكتوبر.

وأوضحت كلية الحقوق جامعة القاهرة ،أن هذه الخطوات تتمثل فى :



أولا: الدخول على موقع التحصيل الالكتروني لكلية الحقوق جامعة القاهرة على الرابط التالي

https://www.ckes.cu.edu.eg/law.aspx

- اختيار شئون الخريجين ثم اختيار (شهادة التخرج (خريجين) + رسم سحب ملف (خريجين) للطالب المصري

- او اختيار خدمة ( طلب شهادة بيان درجات طالب وافد ( خريجين ) + رسم سحب ملف طالب وافد ( خريجين) للطلاب الوافدين

- واستكمال البيانات ثم الدفع بالكود الذي سيظهر بالنهاية

ثانيا: تجهيز صور واضحة لأصول المستندات التالية على الموبايل او جهاز الكمبيوتر:

1- بطاقة الرقم القومي

2- شهادة الميلاد

3- إيصال سداد فوري

4- اصل اخلاء طرف التربية العسكرية ( الطالب المصري فقط)

5- اخلاء طرف مكتبة الكلية

- والطالب الوافد صورة جواز السفر

ثالثا : قم بالدخول على الرابط التالي وتقديم الطلب ورفع صور الاوراق

رابط تقديم قسم العربي

https://forms.gle/nLu8HXFpWXVRFb4y7

وادخال البيانات المطلوبة ورفع الصور التي تم اعدادها كل في الحقل المعد له ثم الضغط على ارسال

ملحوظة هامة:

ولكن على الطلاب، تسليم اصل اخلاء طرف التربية العسكرية واصل ايصال السداد عند الحضور للاستلام بعد اسبوع من تاريخ التقديم وكتابة اسم الطالب ثلاثي + دفعة التخرج

جامعة القاهرة

على الجانب الأخر ، استعرض الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من الدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب الفم والأسنان السابق عن أداء القوافل العلاجية والخدمية والصحية، التي أطلقتها الكلية بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة، والتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، خلال شهر أكتوبر 2023، وشملت قرية أوسيم بمحافظة الجيرة، والرزنة بمحافظة الفيوم.

وأوضح التقرير، أن عدد المستفيدين من القافلة العلاجية لقرية أوسيم بلغ 531 حالة، تضمنت 254 حالة كشف عام، و30 حالة خلع للأطفال، و50 حالة كشف للأطفال، و5 حالات حشو عادي، و5 حالات حشو عصب، و75 حالة خلع كبار، و7 حالات تنظيف، بالإضافة إلى تحويل 60 حالة لمستشفى الكلية لاستكمال العلاج، وتحويل 45 حالة للكشف المبكر عن أورام الفم، وتوزيع الأدوية بالمجان على أهالي القرية، كما تم تنظيم العديد من الندوات التوعوية والتثقيفية للأهالي.

وكشف التقرير، أن القافلة العلاجية التي أطلقتها كلية طب الفم والأسنان للرزنة بمحافظة الفيوم، استمرت لمدة يومين وشارك فيها 80 عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة وأطقم تمريض، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من القافلة 1969 حالة خلال اليومين، تضمن اليوم الأول 270 حالة شملت 147 حالة كشف، و3 حالات حشو عادي، وحالة علاج جذور، و3 حالات تنظيف، و43 حالة خلع كبار، و9 حالات خلع أطفال، و22 حالة كشف مبكر، إلى جانب تحويل 42 حالة لمستشفى الكلية لاستكمال العلاج، وتم توزيع الأدوية ومعجون الأسنان والفرش بالمجان علي المواطنين، بالإضافة إلي تنظيم مسرح للعرائس، وأنشطة ترفيهية شارك فيها٩٠٠ تلميذ في مدرسة الرزنة، كما تم عقد لقاء توعوي جماهيري حضره ٤٣٤ أما و٨٦٨ طفلا وطفلة حول مكافحة أمراض الفم واللثة والتسوس وكيفية استخدام فرشاة الأسنان وتنظيف الفم من أجل الحفاظ علي الصحة العامة، ورفع الوعي الوقائي لدي المواطنين.