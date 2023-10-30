بيان عاجل من حماس بعد قصف الاحتلال لـ مستشفى الصداقة التركي

قالت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الإثنين، إن استهداف مستشفى الصداقة التركي عمل همجي متعمد، محذرة من ارتكاب الاحتلال مجزرة جديدة.

بدوره، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، في وقت سابق من اليوم الإثنين، استهداف مستشفى الصداقة التركي في غزة للمرة الثانية قبل قليل وهو الوحيد المتخصص في رعاية مرضى السرطان.

وأكد المتحدث باسم الصحة الفلسطينية، أن “المساعدات ما زالت لا تلبي أدنى احتياجاتنا”، مشيرا إلي أن “القطاع وصل لمرحلة يتعذر فيها تقديم الخدمة الصحية تماما في بعض المستشفيات”.

وأضاف القدرة: “نحن على وشك النفاد الكامل للوقود في بعض مستشفيات قطاع غزة”.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.