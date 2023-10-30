"اليونيسف" تحذر من كارثة وشيكة في قطاع غزة

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، اليوم الإثنين، إن جميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي الست في قطاع غزة لا تعمل.

وأوضحت أن “محطة واحدة فقط لتحلية المياه في غزة تعمل حاليا، وإن كانت طاقتها 5%، وجميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي الست لا تعمل”.

وأكد أن “نقص المياه النظيفة وزيادة مياه الصرف الصحي في غزة يضع القطاع على شفا الكارثة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، إنه هناك عملية تهجير قسري تحدث في قطاع غزة.

وأوضح لازاريني، أن “انقطاع الاتصالات في غزة سرّع من وتيرة انهيار الأمن العام بالقطاع”، مؤكدا أن “الحصار الحالي المفروض على غزة هو عقاب جماعي”.

وأضاف: “تفاقم انهيار النظام المدني في غزة سيجعل من الصعب للغاية إن لم يكن من المستحيل على الأونروا مواصلة عملياتها”.

وتابع: “حجم المساعدات التي سُمح لها بالدخول لغزة عبر معبر رفح لا تقارن بالاحتياجات الفعلية داخل القطاع”.