لم نتلقي أمر إخلاء.. مدير مستشفى الصداقة التركي يكشف حجم الدمار جراء القصف

قال الدكتور صبحي سكيك، مدير مستشفى الصداقة التركي الذي يقع جنوب مدينة غزة، اليوم الإثنين، إن المستشفي تعرض لأضرار جراء غارة إسرائيلية في وقت سابق من هذا المساء.

وأكد سكيك، أن “الانفجار دمر جزئيًا غرفتين في الطابق الثالث من المستشفى الصغير، مما أدى إلى إتلاف نظام الأكسجين وإمدادات المياه في المبنى”.

وأضاف: “من حسن الحظ أنه لم يكن هناك أحد في الغرف في ذلك الوقت”، مشيراً إلى أنه لم يكن هناك أمر إخلاء من الجيش الإسرائيلي قبل الغارة.

وأوضح مدير مستشفى الصداقة التركي، أن عشرات الضربات الصاروخية أصابت المنطقة المحيطة بالمستشفى المتخصص في علاج السرطان خلال الأيام القليلة الماضية.

ولفت إلي أن “المستشفى يضم حاليًا ما بين 100 إلى 150 مريضًا و200 موظف و100 نازح”.