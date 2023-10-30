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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد سالم متحدثا رسميا لنادي الزمالك

صدى البلد

قرر  مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، اختيار الإعلامي أحمد سالم ليكون متحدثا رسميا للنادي خلال الفترة الحالية.

وعقد  مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب اجتماعه الأول  مساء اليوم الاثنين ، لحسم العديد من الملفات المهمة، وتم خلاله  توزيع الاختصاصات على أعضاء المجلس.

وفازت قائمة حسين لبيب في انتخابات الزمالك التي أجريت يوم 20 أكتوبر الجاري، ليصبح مجلس الإدارة يضم كلا من، حسين لبيب رئيسًا لمجلس الإدارة، وهشام نصر نائبًا، وحسام المندوه أمينًا للصندوق.

وضمت العضوية فوق السن كلاً من: أحمد سليمان، وهاني برزي، وهاني شكري، وعمرو أدهم، ومحمد طارق، وحسين السيد،  في حين ضمت العضوية تحت السن كلاً من: نيرة الأحمر، وأحمد خالد، ورامي نصوحي.

 

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تكليف أحمد سليمان وحسين السيد عضوي المجلس بالإشراف على قطاع كرة القدم في النادي، وأكد أحمد سالم المتحدث الرسمي للنادي أنه لم يتم التطرق للحديث بشأن ملف التجديد لأحمد فتوح.

وأضاف أن ملفات التجديد لنجوم فريق الكرة مفتوحه ومجلس الإدارة يعمل على حسم هذه الملفات في الفترة المقبلة.

وعقد  مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب اجتماعه الأول  مساء اليوم الاثنين ، لحسم العديد من الملفات المهمة، وتم خلاله  توزيع الاختصاصات على أعضاء المجلس.

وفازت قائمة حسين لبيب في انتخابات الزمالك التي أجريت يوم 20 أكتوبر الجاري، ليصبح مجلس الإدارة يضم كلا من، حسين لبيب رئيسًا لمجلس الإدارة، وهشام نصر نائبًا، وحسام المندوه أمينًا للصندوق.

وضمت العضوية فوق السن كلاً من: أحمد سليمان، وهاني برزي، وهاني شكري، وعمرو أدهم، ومحمد طارق، وحسين السيد،  في حين ضمت العضوية تحت السن كلاً من: نيرة الأحمر، وأحمد خالد، ورامي نصوحي.

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