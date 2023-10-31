أمريكا وقطر تبحثان الوضع الإنساني في غزة وتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال اتصال هاتفي، مع رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الوضع الإنساني في غزة.

وأعرب بلينكن- وفقا لبيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني- عن تقديره للحكومة القطرية على عملها لتأمين خروج المواطنين الأمريكيين والرعايا الأجانب من غزة، والإفراج عن الأسرى الذين تحتجزهم حماس، بما في ذلك مواطنين أمريكيين، ومواصلة الجهود لمنع انتشار رقعة الصراع.

وناقش الجانبان، بحسب البيان، الأهمية الحيوية لحماية حياة جميع المدنيين وتقديم المساعدة الإنسانية المستدامة للشعب الفلسطيني.