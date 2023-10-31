بايدن: نهدف إلى الحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي

يسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تقليل المخاطر التي يشكلها الذكاء الاصطناعي (AI) على المستهلكين والعمال ومجموعات الأقليات والأمن القومي بأمر تنفيذي جديد يوم الاثنين.

ويتطلب الأمر من مطوري أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تشكل مخاطر على الأمن القومي الأمريكي أو الاقتصاد أو الصحة العامة أو السلامة مشاركة نتائج اختبارات السلامة مع حكومة الولايات المتحدة، بما يتماشى مع قانون الإنتاج الدفاعي، قبل نشرها للجمهور.

الأمر الذي وقعه بايدن في البيت الأبيض، يوجه الوكالات أيضًا إلى وضع معايير لهذا الاختبار ومعالجة المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية ومخاطر الأمن السيبراني ذات الصلة.

وقال بايدن: 'لتحقيق وعد الذكاء الاصطناعي وتجنب المخاطر، نحتاج إلى التحكم في هذه التكنولوجيا'. 'وقوع الذكاء الاصطناعي في الأيدي الخطأ يمكن أن يسهل على المتسللين استغلال نقاط الضعف في البرامج التي تجعل مجتمعنا يعمل.'

تعد هذه الخطوة أحدث خطوة تتخذها الإدارة لوضع معايير حول الذكاء الاصطناعي لأنه يحقق مكاسب سريعة في القدرة والشعبية في بيئة ذات تنظيم محدود حتى الآن. أثار الأمر ردود فعل متباينة من المجموعات الصناعية والتجارية.

ورحب برادلي تاسك، الرئيس التنفيذي لشركة Tusk Ventures، وهي شركة رأس المال الاستثماري التي تستثمر في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بهذه الخطوة. لكنه قال إن شركات التكنولوجيا من المرجح أن تتجنب مشاركة بيانات الملكية مع الحكومة بسبب مخاوف من إمكانية تقديمها إلى المنافسين.

وقال توسك: 'بدون آلية تنفيذ حقيقية، وهو ما لا يبدو أن الأمر التنفيذي يتضمنه، فإن المفهوم رائع لكن الالتزام قد يكون محدودا للغاية'.

ووصفت نت تشويس، وهي رابطة تجارية وطنية تضم منصات تكنولوجية كبرى، الأمر بأنه 'قائمة أمنيات شريط أحمر للذكاء الاصطناعي'، من شأنها أن تؤدي في نهاية المطاف إلى 'خنق الشركات والمنافسين الجدد من دخول السوق وتوسيع سلطة الحكومة الفيدرالية بشكل كبير على الابتكار الأمريكي'.

ويتجاوز الأمر الجديد الالتزامات الطوعية التي تعهدت بها في وقت سابق من هذا العام شركات الذكاء الاصطناعي مثل OpenAI وAlphabet (GOOGL.O) وMeta Platforms (META.O)، التي تعهدت بوضع علامة مائية على المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي لجعل التكنولوجيا أكثر أمانًا.

وقال البيت الأبيض في بيان، إنه كجزء من الأمر، ستقوم وزارة التجارة 'بتطوير إرشادات لمصادقة المحتوى والعلامة المائية' لوضع علامات على العناصر التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، للتأكد من وضوح الاتصالات الحكومية.

يحدد الأمر أيضًا متطلبات منظمي الملكية الفكرية ووكالات إنفاذ القانون الفيدرالية لمعالجة استخدام الأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر في التدريب على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الدعوة إلى 'تقييم أنظمة الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بانتهاكات قانون الملكية الفكرية'.

رفع كتاب وفنانون بصريون بارزون عدة دعاوى قضائية يتهمون فيها شركات التكنولوجيا بالسرقة لاستخدام أعمالهم لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية. تقول شركات التكنولوجيا إن استخدامها للمحتوى محمي بموجب مبدأ الاستخدام العادل لقانون حقوق الطبع والنشر الأمريكي.

ستوافق مجموعة الدول السبع الصناعية يوم الاثنين على مدونة سلوك للشركات التي تعمل على تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وفقا لوثيقة لمجموعة السبع.

وقال ماكس تيجمارك، رئيس معهد مستقبل الحياة البحثي في ​​مجال سياسات التكنولوجيا: 'الحقيقة هي أن الولايات المتحدة متخلفة بالفعل عن أوروبا'. وقال في بيان: 'يحتاج صناع القرار، بما في ذلك أعضاء الكونجرس، إلى الاهتمام بمواطنيهم من خلال سن قوانين فعالة تعالج التهديدات وتحمي التقدم'.

ورد مسؤول كبير في الإدارة، في إفادة للصحفيين يوم الأحد، على الانتقادات القائلة بأن أوروبا كانت أكثر عدوانية في تنظيم الذكاء الاصطناعي، قائلاً إن الإجراء التشريعي ضروري أيضًا. ودعا بايدن يوم الاثنين الكونجرس إلى التحرك، لا سيما من خلال حماية البيانات الشخصية بشكل أفضل.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر إنه يأمل أن يكون تشريع الذكاء الاصطناعي جاهزا في غضون أشهر.

وحذر المسؤولون الأمريكيون من أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يزيد من خطر التحيز وانتهاكات الحقوق المدنية، ويسعى الأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن إلى معالجة ذلك من خلال الدعوة إلى توجيه أصحاب العقارات وبرامج المزايا الفيدرالية والمقاولين الفيدراليين 'لمنع استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتفاقم التمييز'. ' قال البيان.

ويدعو الأمر أيضًا إلى تطوير 'أفضل الممارسات' لمعالجة الأضرار التي قد يسببها الذكاء الاصطناعي للعمال، بما في ذلك تشريد الوظائف، ويتطلب تقريرًا عن تأثيرات سوق العمل.