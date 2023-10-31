محافظ الدقهلية يستقبل أعضاء اللجنة النقابية للصحفيين

استقبل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بمكتبه بديوان عام محافظة الدقهلية، الكاتب الصحفي حازم نصر، نائب رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم ورئيس اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية، وأعضاء اللجنة النقابة الجديدة، كلا من الكاتب الصحفي هشام لطفي، نائب رئيس تحرير جريدة العربي الناصري وكيل اللجنة، والكاتب الصحفي إيهاب نظيم، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية وكيل اللجنة.

وتأتي هذه الزيارة عقب إعلان نقابة الصحفيين اعتماد أسماء اللجان النقابية للصحفيين في أكتوبر 2023.

وفي هذا الصدد، قدم "مختار" التهنئة للجنة النقابة الجديدة بعد انتخابهم في أكتوبر 2023، مؤكداً دعمه الكامل لهم من أجل تأدية رسالتهم السامية وتقديم جميع الخدمات للصحفيين بالدقهلية.

وأكد المحافظ دعمه الكامل للصحفيين بالدقهلية لتأدية دورها الكامل لخدمة المجتمع وحل مشاكلهم وتذليل العقبات أمامهم لممارسة عملهم في إبراز إنجازات الدولة المصرية بجميع القطاعات.

ووجه "مختار" من خلال اللجنة النقابة الجديدة الشكر والتقدير للصحفيين في جميع ربوع مصر علي ما يبذلونه من جهود ودور مهنة الصحافة والإعلام عموما في وقت السلم في التنمية والتقدم والتثقيف والتنوير والوعي، وفي وقت الحرب كذلك، في كل الأحداث الساخنة، حيث إن الصحافة تكون مشاركة وتلعب دورا كبيرا، والتي أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا في خطاباته الأخيرة وتأكيدا للدعم المستمر للصحافة، والذي من شأنه أن يمنح الصحفيين حافزاً كبيراً لمواصلة العمل، ولتقديم محتوى صحفي متميز يلبي احتياجات المواطن المصري ويعكس جهود القيادة السياسية في التنمية لتحقيق حياة كريمة لكل الشعب المصري، والحفاظ على الأمن القومي المصري من أجل الأمن والاستقرار ليس لمصر فقط ولكن أيضا لكل شعوب ودول المنطقة.

وشدد على أهمية دور الصحافة الوطنية التي تعتبر ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية، وهي دائما ما تقف في خنادق المواجهة، خصوصا فى معارك الجيل الرابع والخامس، التي تعتمد على نشر موجات التحيز والتطرف، وصناعة الشائعات ضمن ما يعرف بالحروب السيبرانية، وهي في الحقيقة ساحة المعركة الحقيقية للصحفيين الوطنيين، إضافة إلى كونها أداة مهمة للتنمية، فهى تساهم في نشر الوعي بين المواطنين .