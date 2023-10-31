بدون مكياج.. فرح الزاهد تتألق في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانه فرح الزاهد، جمهورها ومتابعيها صورًا جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".

وتألقت فرح الزاهد، بإطلالة جذابه بالوك شتوي أبرز عن رشاقتها، وشعر ذهبي فاتح بتسريحة مميزة، نالت إعجابمتابعيها وانهالت عليها تعليقات الجمهور.

وانتهى صناع فيلم “البطة الصفرا” من تسجيل ثلاث أغانٍ خاصة بالفيلم سيتم طرحها كمواد دعائية للفيلم، بالإضافةلوجودها ضمن أحداثه.

الأغاني الثلاثة كلها من كلمات مصطفى البرنس، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني ربيع، وهندسة صوتية ماهر صلاح.

الأغاني الثلاثة بأصوات النجوم عبد الباسط حمودة وأحمد أمين، وهو أحد ضيوف الشرف بالعمل، والأغنية الثالثةللمطرب الصاعد أحمد الخطيب.

وانتهى المخرج عصام نصار من تصوير الفيلم منذ أسبوعين.

ويلعب بطولة فيلم “البطة الصفرا”، النجوم محمد عبد الرحمن وغادة عادل، بالاشتراك مع الفنانين محمود حافظ وفرحالزاهد وإبرام سمير وحسن أبو الروس وأحمد طلعت.