رئيس الشيشان يأمر الشرطة بقتل المتظاهرين بعد اقتحام مطار في داغستان

أمر الزعيم الشيشاني، رمضان قديروف، الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين في اي حادث قادم ردا منه على الحادث الذي وقع في داغستان في وقت سابق.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي" عن رئيس جمهورية الشيشان قديروف قوله إن أي شخص يشارك في مثل أعمال الشغب هذه سيتم اعتقاله وسجنه.

وطلب قديروف من الشرطة أن تطلق أولاً طلقات تحذيرية في الهواء لتفريق المشاركين في أعمال الشغب غير القانونية. وأضاف أنه إذا استمر مثيري الشغب في عصيان القانون، قد تطلق الشرطة النار عليهم بهدف القتل.

تعد الشيشان وداغستان جمهوريتان روسيتان تتمتعان بشبه حكم ذاتي وتقعان في شمال القوقاز، وهما ذاتي أغلبية مسلمة.

وعلى غرار غيره من السياسيين الروس، ألقى قديروف باللوم على الغرب في أعمال العنف في داغستان، حيث اقتحم المئات مطار ماخاتشكالا، في محاولة لطرد الإسرائيليين الذين وصلوا على متن طائرة تابعة لشركة الطيران الروسية ريد وينجز قادمة من تل أبيب.

وقال مسؤولون حكوميون في داغستان إن أكثر من 20 شخصا أصيبوا نتيجة أعمال العنف في المطار وتم اعتقال 83 شخصا.