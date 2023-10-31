بمعالج كوالكوم .. هواوي تطلق هاتفا جديدا يقلب الأسواق.. صور

أعلنت شركة هواوي الصينية رسميا عن هاتف Huawei Nova 11 SE المميز والذي جاء بعدد من المواصفات الكبيرة منها معالج من شركة كوالكوم الأمريكية نسخة LTE، بالإضافة إلى سعر مناسب للغاية.

وبحسب موقع Tech News Space فإن هاتف هواوي Huawei Nova 11 SE حصل على شاشة قياس6.67 بوصة مع دعم دقة +Full HD، ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، وتغطي اللوحة المستخدمة 100% من مساحة ألوان DCI-P3.

ويقدم هاتف هواوي Huawei Nova 11 SE كاميرا رئيسية بمستشعر بدقة 108 ميجابكسل مع كاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل تدعم تسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسل.

ويعمل هاتف هواوي Huawei Nova 11 SE بمعالج ثماني النواة Snapdragon 680 من شركة كوالكوم الأمريكية طراز LTE تم تصنيعه بتقنية معالجة 6 نانومتر ويحتوي على أربعة أنوية Cortex-A73 بتردد يصل إلى 2.4 جيجا هرتز وأربعة أنوية Cortex-A53 بتردد يصل إلى 2.4 جيجا هرتز .

ويحتوي هاتف هواوي Huawei Nova 11 SE على بطارية بسعة 4500 مللي أمبير، والتي يمكن شحنها من 0 إلى 100% خلال 32 دقيقة بفضل الشحن السريع، مع ذاكرة تخزين داخلية 256 أو 512 جيجابايت.

ويستخدم هاتف هواوي Huawei Nova 11 SE نظام التشغيل الخاص بشركة Huawei HarmonyOS 4، كما سيكون متاحًا بألوان السكن الأسود والأبيض والأخضر، في حين أن سعر الهاتف نسخة 256 جيجابايت يبلغ 275 دولارًا ، وسعة 512 جيجابايت تبلغ 300 دولار في السوق العالمية.