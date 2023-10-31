في يوم واحد..إزالة 72 مخالفة ومصادرة مواد البناء لحالة بحي غرب بالمنوفية

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على ضرورة الإزالة الفورية لكافة أشكال التعديات في المهد والتصدي بكل حزم واتخاذ الاجراءات القانونية وتفعيل مواد القانون في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية وأن أى تعديات على الأراضى الزراعية ستتم إحالتها للنيابة العامة .

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بوضع هذا الملف علي رأس أولوياتهم ، مؤكدا علي ضرورة المتابعة اليومية والدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية والازالة الفورية لأي أعمال بناء جديد مخالف .

وعلي مدار الساعة تابع اليوم محافظ المنوفية جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في إزالة التعديات بالتنسيق مع مديرية الامن والزراعة.

وأشار إلي أنه تم اليوم إزالة 72 حالة مخالفة علي مساحة فدانين و8 قراريط و17 سهما، وتنوعت المخالفات ما بين بناء بدون ترخيص ومخالفة قيود الارتفاعات وعدم الارتداد والبناء علي أملاك دولة بالمخالفة للقانون كما تمت مصادرة مواد البناء لحالة مخالفة بنطاق حي غرب ، وتم تحرير محاضر تبوير وتحريك الدعاوي القضائية ضد المخالفين .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية أن القيادة السياسية تولى اهتماما بالغاً بملف التعديات ، مشدداً على ضرورة اليقظة التامة لرصد كافة حالات التعدى فى المهد وتفعيل محاضر التبوير للحالات التي تم تنفيذ الإزالة ولم تعود لطبيعتها الزراعية ، موجهاً بالاستمرار في تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام للتعامل اللحظي مع أي بلاغات عن التعديات وعرض تقارير دورية بالموقف لاتخاذ اللازم فورا .