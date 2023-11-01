أخبار التعليم.. تأجيل سداد مصروفات الفصل الدراسي الأول للطلاب الفلسطينيين بجامعة الزقازيق.. تسليم عقود 14 مشروعا ممولا من صندوق البحث العلمي.. حصاد جامعة حلوان بشهر أكتوبر

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

ترأس الدكتور خالد الدردنلي رئيس جامعة الزقازيق اليوم اجتماع مجلس الجامعة رقم (٥٦٩) لشهر أكتوبر عام ٢٠٢٣م، بحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور هلال عفيفى أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة ، وعمداء ووكلاء الكليات.

تتزين سماء مصر يوم الجمعة القادمة بظاهرة فلكية جديدة، وهي اقتران القمر مع النجم بولوكس Pollux، في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سنحت لهم الفرصة.

أصبحت الجامعات تواجه تحديات جديدة في سبيل تلبية احتياجات الطلاب ومواكبة العصر الحديث ، ومن هنا نشأ مفهوم جامعات الجيل الرابع، والتي تعتبر تطورًا مهمًا في مجال التعليم العالي.

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس ، نتائج إمتحانات دور أكتوبر 2023 للدراسات العليا للدبلومات

تفقد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، كلية الصيدلة للوقوف على آخر أعمال التطوير بالكلية، كما تفقد كلية الطب وتابع آخر مستجدات المجمع الطبى، وقام بجولة لكلية السياحة والفنادق وأكد على ضرورة عمل براند باسم جامعة حلوان فى سوق العمل، كما تفقد قنديل، كلية هندسة حلوان لمعرفة آخر مستجدات أعمال التطوير بالكلية وذلك فى إطار خطة الجامعة لتطوير منشآتها لتكون مجهزة على أعلى مستوى من الجودة.