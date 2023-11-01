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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية ووزيرة الثقافة يبحثان تفعيل المزيد من مجالات التعاون

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بجولة تفقدية لعدد من المواقع الثقافية بطنطا، وذلك في إطار العمل على متابعة العمل الثقافي في هذه المواقع.

 

بدأت الجولة بتفقد المركز الثقافي بطنطا والذي تفقد فيه المحافظ والوزيرة مركز الإبداع ومركز تنمية المواهب، وقاعات تكنولوجيا المعلومات وعدد من الصالات للتدريبات على مختلف الفنون والباليه وقاعات للأنشطة الثقافية والفنية.

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ويعد المركز الثقافي بطنطا واحدا من أهم وأكبر المنشآت الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة بمحافظة الغربية وهو منارة ثقافية وفنية لأهالي الدلتا بصفة عامة وطنطا بصفه خاصة ويقدم المركز مادة دسمة من الفنون المختلفة للمبدعين وأيضا رعاية المواهب المختلفة.

 

وتابع المحافظ والوزيرة الجولة بتفقد دار الكتب وقصر ثقافة طنطا، لتفقد هذه المواقع ومتابعة سير العمل، والحالة الإنشائية تمهيدا لتخصيص مكان آخر بديل لقصر الثقافة.
واختتمت الزيارة بتفقد المقر الجديد المقترح ليكون مقرا جديدا لقصر الثقافة.

 

وأشاد محافظ الغربية خلال الجولة بجهود وزارة الثقافة والنشاط الثقافي والفني المقدم لأبناء المحافظة وسرعة تطوير العديد من المواقع الثقافية التي أصبحت روافد مهمة لبناء الإنسان بالإضافة إلى دعم المكتبات واكتشاف الموهوبين والنابغين.

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ومن جانبها رحبت وزيرة الثقافة بتفعيل المزيد من مجالات التعاون البناء مع محافظة الغربية، حيث وجهت بضرورة الإعداد لبرنامج ثقافي وفني متكامل يتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات يتم تقديمها لأبناء المحافظة في كافة المواقع التابعة، إلى جانب إعداد خطة لاكتشاف الموهوبين والمبدعين من أبناء المحافظة، وتكثيف أنشطة المسرح المتنقل التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة لا سيما بقرى المشروع القومي "حياة كريمة". وأشارت الكيلاني إلى أن الوزارة تستهدف بناء منظومة ثقافية واعدة تقوم مفرداتها على أسس بناء الوعي والإدراك لدى الإنسان المصري، وإكسابه القدرة على تحقيق متطلبات الوطن التنموية، وذلك من خلال الارتقاء بالخدمات الثقافية المقدمة له بكافة المحافظات.

الابداع اجتماع المجلس الاعلى أحد الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقاف الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني التكنولوجيا الحيوية رة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة دكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

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