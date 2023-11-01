أخبار الفن.. قصة ضرب نادين الراسى.. مرض والدة مى عز الدين وصبرى عبد المنعم.. اللحظات الأخيره في حياة ايناس السقا

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

نادين الراسى وشقيقها يحرران محضرا ضد بعضهما.. تفاصيل

كشفت بعض التقارير اللبنانية الخاصة عن تفاصيل جديدة فى أزمة ضرب الفنانة نادين الراسى على يد شقيقها وتعرض والدتهما إلى أزمة صحية شديدة فى القلب تسببت فى جلطة والتى أسفرت عن شلل نصفى لها.

وأكدت التقارير اللبنانية أن كل من نادين الراسى وشقيقها الأصغر سيباستبان قاما يتحرر محضر ضد بعضهما البعض فى قسم الشرطة بالقرب من المستشفى التى تمكث فيها والدتها.

اشتباك نادين الراسى مع شقيقها تنتهي بجلطة لوالدتهما وانهيار عصبى ومحضر بالشرطة

مشادة كلامية بين نادين الراسى وشقيقها الأصغر سيباستبان تطورت إلى اشتباكات بالايدى نتج عنها إصابات بالغة وكدمات فى أنحاء جسدها كما تسبب فى انهيار عصبي لها اسفر عن دخولها المستشفى لتمكث بجوار والدتها.

وفى التقرير التالى نرصد التفاصيل الكاملة لأزمة نادين الراسى وشقيقها والتى تصاعدت لحد الاشتباك بالايدى وتحرير محضر ضد بعضهما البعض.

وفاة النجم العالمى تايلر كريستوفر بسبب أزمة قلبية

توفى النجم العالمى تايلر كريستوفر عن عمر يناهز 50 عاما وذلك بعد تعرضه إلى أزمة قلبية شديدة فى منزله بسان دييجو.

كان كريستوفر معروفا بأدواره فى فيلمى General Hospital وDays of Our Lives، مما أكسبه عدة ترشيحات لجائزة Daytime Emmy على مدار مسيرته المهنية.



قبل وفاتها وأولادها.. اللحظات الأخيرة فى حياة الفنانة الفلسطينية إيناس السقا

كشف إسلام قاسم ، أحد أقارب الفنانة الفلسطينية إيناس السقا التى استشهدت وأولادها على يد الاحتلال الصهيوني جراء القصف المستمر على قطاع غزة.

وقال إسلام قاسم : بنت عمي إيناس السقا وابنتيها شهيدات عائلة أبو سيدو، تم التعرف عليهن اليوم في مستشفى الشفاء بغزة، كل الرحمة والخلود للشهداء.. ريتا كانت مع أمها إيناس وأخواتها لين وفرح وأخيها إبراهيم نازحين في المركز الثقافي الأرثوذكسي، وبعد تهديده بالأمس ذهبوا لمنزل عائلة الوحيدي قرب مفترق الصناعة ، حيث تم استهداف المنزل على رؤوس اللي فيه.

إسرائيل إرهابية.. نجم أمريكى يتعرض للتشهير بسبب دعمه لفلسطين

نشر النجم العالمى جاكسون هينكل تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، يدين فيه ما تفعله قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد فلسطين.

وقال جاكسون هينكل إن إسرائيل تسببت فى استشهاد 3500 طفل فلسطينى، وهو الأمر الذى تسبب فى حالة من الهجوم على النجم الكبير وتم حظر جميع تعليقاته الخاصة بفلسطين.

عقب خروجه من المستشفى.. الفنان صبري عبد المنعم يكشف حالته الصحية| خاص

كشف الفنان صبري عبد المنعم، تطورات حالته الصحية؛ بعد أن تعرض لأزمة، تسببت في دخوله المستشفى، فور علمه بخبر براءة المتهمين في قضية السرقة والنصب عليه.

وقال صبري عبد المنعم، في تصريح خاص لـ"صدى البلد: “إنني بحالة صحية جيدة حاليا ومستقرة، وأحمد الله على كل شيئ، وتعرضت لأزمة صحية شديدة دخلت على أثرها المستشفى، وتم احتجازي به، وبعد أن اطمئن الأطباء على صحتي؛ سمحوا لي بالخروج وعودتي إلى المنزل”.

مصابة بقصور في الكلى.. قصة معاناة والدة مى عز الدين مع المرض|تفاصيل

كشفت الفنانة مى عز الدين تفاصيل الأزمة الصحية لوالدتها، حيث فاجأت الجميع بأن والدتها تعانى من قصور فى وظائف الكلى من فترة، وكانت تحتاج إلى العلاج السريع.

هل تعاطى مخدرات.. تفاصيل جديدة بغرق ماثيو بيري المأساوى

كشف موقع TMZ عن بعض تفاصيل حادث وفاة النجم العالمى ماثيو بيري حيث تم العثور على جثته منذ ايام وهو الأمر الذى تسبب فى حالة من الجدل الواسع مما دفع الشرطة للتحقيق فى الأمر نتيجة شكوك حول تعرضه إلى السرقة والموت.