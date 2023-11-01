جامعة القاهرة تطلق عددا من القوافل الطبية للقرى |تفاصيل

أطلقت جامعة القاهرة بالتعاون مع كلية طب الأسنان قوافل العلاجية والخدمية والصحية، بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة، والتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي .

قال الدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب الفم والأسنان السابق، إن المشاركة في الاعمال الخيرية للتحالف الوطني ومبادرة "حياة كريمة" التي أطلقتها القيادة السياسية من خلال إطلاق العديد من القوافل الطبية لتوقيع الكشف والفحص للمواطنين في مختلف القرى، مشيرًا إلى أن القوافل جاءت تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عثمان الخشت، بتوفير خدمات طبية متميزة للأسر الأولى بالرعاية باعتبار أن صحة المواطن المصري أمن قومي.

وأوضح ، أن عدد المستفيدين من القافلة العلاجية لقرية أوسيم بلغ 531 حالة، تضمنت 254 حالة كشف عام، و30 حالة خلع للأطفال، و50 حالة كشف للأطفال، و5 حالات حشو عادي، و5 حالات حشو عصب، و75 حالة خلع كبار، و7 حالات تنظيف، بالإضافة إلى تحويل 60 حالة لمستشفى الكلية لاستكمال العلاج، وتحويل 45 حالة للكشف المبكر عن أورام الفم، وتوزيع الأدوية بالمجان على أهالي القرية، كما تم تنظيم العديد من الندوات التوعوية والتثقيفية للأهالي.

جامعة القاهرة

على الجانب الأخر، تأتي مشاركة جامعة القاهرة في اليوم العالمي للهوسبيس، بهدف التأكيد على دور الجامعة في دعم مرضى السرطان ممن لا تسمح قدراتهم المالية على تحمل تكاليف المرض وهم في أيامهم الأخيرة، وبهدف الحفاظ على كرامة المرضى وأسرهم، والعمل على تخفيف المعاناة الجسدية والنفسية لهم في المراحل المتأخرة ولأسرهم عن طريق تقديم كافة أنواع الرعاية الطبية والتمريضية والدعم النفسي والاجتماعي والمادي.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للهوسيبس، بعرض مائي للاعبي التجديف والشراع، يعقبها إفطار جماعي ثم كلمة يلقيها رئيس الاتحاد المصرى للتجديف، وكلمة السيد رئيس الاتحاد المصرى للشراع، وكلمة مدير عام هوسبيس مصر، كما سوف يتم تكريم جامعة القاهرة والأندية المشاركة وتوزيع هدايا تذكارية على اللاعبين المشاركين.