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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراه.. سر بكاء سامي العدل في فيلم حرب الفراولة

سامي العدل
سامي العدل

تحل اليوم الخميس 2 نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنان سامي العدل الذي ولد في مثل هذا اليوم من عام 1946، ورحل عن عالمنا في 10 يوليو عام 2015، عن عمر يناهز الـ 68 عاما.

حياة سامي العدل

ينتمي سامي العدل، إلى أسرة فنية فقد كان له هو وأشقاؤه مدحت العدل ومحمد العدل دور كبير في إحياء التراث الفني من خلال أعمالهم الفنية سواء كان ذلك من خلال كتابة وتأليف أهم الموضوعات أم من خلال تصميمهم على تقديم أهم القضايا عبر شركة الإنتاج التي ساهموا في تأسيسها.

بدأ سامي العدل، العمل في المجال الفني بأدوار صغيرة إلى أن اشترك في فيلم "كلمة شرف" الذي عرض في عام 1972 ليكون هذا العمل باكورة أعماله السينمائية.

وأسّس سامي العدل، مع شقيقيه مدحت ومحمد شركة إنتاج للأعمال الفنية أطلقوا عليها شركة العدل جروب للإنتاج الفني، والتي كان لهذه الشركة الفضل في إنتاج أعمال فنية اعتبرت بحق من روائع الاعمال الفنية التي أثرت الإنتاج الفني المصري فقد كانت تلك الاعمال تختار الموضوعات الاجتماعية والسياسية التي تهم المواطن المصري كما كان لها كبير الأثر في اكتشاف العديد من الوجوه أصحاب المواهب الحقيقية وتسليط الضوء علي مواهب هؤلاء الوجوه.

 

سر بكاء سامي العدل في حرب الفراولة 

وكانت حلت الفنانة والكاتبة ماجدة نور الدين ضيفة على صدى البلد، وكشفت سر بكاء زوجها سامي العدل، في كواليس فيلم "حرب الفراولة" إنتاج عام 1994.

كشفت ماجدة نور الدين عن موقف له في فيلم "حرب الفراولة" عندما كان يروي للفنان محمود حميدة مشهد غرق ابنه، ووقتها انهمر في البكاء وفسر الأمر أنه عندما كان يمثل ذلك المشهد تخيل أن ابنه "أحمد" هو من يغرق فاندمج في التمثيل لدرجة التأثر والبكاء.

وأضافت "ماجدة": "إن سامي العدل يمثل المعني الحقيقي للأب الحنون والكريم فهو معطاء وحنيته لا مثيل لها"، كاشفة تفاصيل إنسانية لا يعرفها أحد عن زوجها الراحل.

 

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