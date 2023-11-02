عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيد معوض ينتقد حسين الشحات .. ويؤكد: هجوم الأهلي في تراجع

صدى البلد

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن فريق الأهلي يعاني حاليًا من تراجع مستوى عدد من لاعبي خط الهجوم، مشيرا إلى أن حسين الشحات لم يظهر بشكل جيد في اللقاء، بينما كان يحاول بيرسي تاو بشكل متواصل، كما أن محمود كهربا كان أفضل من الفرنسي أنتوني موديست البعيد تماما عن مستواه.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "أزمة مارسيل كولر، قناعته بأن الأداء جيد، وصن داونز كان يركز على الدفاع جيدًا، وكان يمثل خطورة على ملعبه فقط، ولم يسدد مطلقًا على مرمى الشناوي، وكولر تأخر في الدفع بالتغييرات واصبح ذلك طبيعيًا بالنسبة له بغض النظر عن المنافس وأداء لاعبيه ونتيجة المباراة".

وأضاف: "التغييرات لم تحقق الإضافة في الملعب، والأعمى قادر على رؤية أن موديست لا يصلح للعب في الأهلي، وهناك نقطة سلبية في الفريق وهي تراجع مستوى خط الوسط رغم أنه كان مصدر قوة الفريق الموسم الماضي، واليوم أليو ديانج شعرت بأنه غير موجود دفاعيا وهجوميًا".

وأكمل: "انتوني موديست لا يمتلك السرعة ولا أي شئ، كان هناك وليد آزارو ينقل الأهلي للحالة الهجومية بشكل سريع للغاية، وبالتأكيد المهاجم الفرنسي يشعرني بأنه غريب على الفرقة والأجواء ولن يضيف عندما يشارك في أي مباراة، والتعاقد معه كان من أجل الدوري الإفريقي وكأس العالم للأندية، وأظن أنه لن يكمل مع الأهلي، وميزته في اللعب بالرأس والفريق لا يعتمد أصلا على الكرات العرضية، ومن اليوم الأهلي سيبدأ البحث عن مهاجم قوي، بنسبة 90% قد يرحل موديست في يناير".

وقال “معوض”: "أهم مكاسب المباراة عودة أكرم توفيق، ولعب بروح وقلب، ونتمنى ان تبتعد عنه الإصابات في المرحلة المقبلة، وهو دائمًا يتدرب بقوة لذلك فإن كولر قرر الدفع به في المباراة، والشوط الأول الأهلي لم يكن محظوظًا بعد إضاعة ركلة الجزاء، والفريق بدأ يفكر في تسجيل هدفين للصعود بدلا من التفكير أولا في معادلة نتيجة الذهاب".

وأكمل: "كان يجب الإبقاء على محمود عبدالمنعم كهربا حتى نهاية المباراة، حتى لو تم الدفع بمهاجم آخر بجواره، وحتى تغيير أفشة كان في وسط الملعب بدلا من تواجده في مركز صانع الألعاب، كهربا هو أخطر لاعب في الأهلي ولاعب متحرك، ولذلك كان لابد من الإبقاء عليه لأطول فترة،

وأتم: "رامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم قدموا مستوى جيد، ولاعبي صن داونز نجحوا في إخراج لاعبي الأهلي عن حالة تركيزهم، في ظل تميزهم بنقل الكرة كثيرا بين أرجلهم".

الأهلى الفرنسي أنتوني موديست المهاجم الفرنسي أنتوني موديست

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض يضرب سوق الذهب الآن في مصر وعيار 21 مفاجأة

المقاطعة عملتها| انهيار شركات عالمية داعمة للاحتلال.. والمنتجات المصرية تكتسح السوق

زوجة تطلب الخلع: بيخوني وبيعايرني بغلطتي معاه زمان

السيسي لـ سوناك: الحلول العسكرية تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها

بأوامر من القائد العام .. إجراءات عاجلة في أحد الجيوش العربية

وفاة الفنانة الكويتية جواهر بعد صراع مع مرض السرطان

إنتاج الغاز من بئر باحتياطي 10 تريليونات قدم مكعبة.. إيني تفجر مفاجآت جديدة

ودّعها| أول تعليق لـ خالد الغندور على خروج الأهلي من الدوري الأفريقي

ترشيحاتنا

ضيع فوزا سهلا | ميدو يفتح النار على مارسيل كولر

الحصان الأسود.. هاتف قادم سيغير موازين الأسواق العالمية.. تفاصيل

سكان الأرض على موعد مع 3 ظواهر فلكية بديعة.. ومتابعتها بالعين المجردة

سويلم: زيارات متبادلة مع الأردن للتعرف على تجارب التعامل مع التحديات المائية

سيد معوض ينتقد حسين الشحات .. ويؤكد: هجوم الأهلي في تراجع

كارثة خطيرة .. صحة غزة تعلن توقف المولد الرئيسي في مستشفى الإندونيسي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنجلينا جولي تهاجم إسرائيل وتوجه رسالة لزعماء العالم بعد مجزرة جباليا

طريقة عمل الزبادى في البيت لأطفالك

الرئيس السيسي يوقع على القانون| تعديلات الضريبة على الدخل تزيد المرتبات .. تفاصيل

طبق يكفى 4 أفراد.. طريقة عمل شاورما الفراخ

فيديو

لازم نعمل صيانة لنفسنا زي العربيات.. شيرين رضا تكشف سر جمالها

إسرائيل إرهابية .. نجم أمريكي يتعرض للتشهير بسبب دعمه لـ فلسطين «فيديوجراف»

خناقة انتهت في القسم.. نادين الراسي تتعرض للضرب من شقيقها الأصغر

إسرائيل تعترف: جيشنا تلقى ضربة قاسية في غزة | ماذا حدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ