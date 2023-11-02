سيد معوض ينتقد حسين الشحات .. ويؤكد: هجوم الأهلي في تراجع

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن فريق الأهلي يعاني حاليًا من تراجع مستوى عدد من لاعبي خط الهجوم، مشيرا إلى أن حسين الشحات لم يظهر بشكل جيد في اللقاء، بينما كان يحاول بيرسي تاو بشكل متواصل، كما أن محمود كهربا كان أفضل من الفرنسي أنتوني موديست البعيد تماما عن مستواه.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "أزمة مارسيل كولر، قناعته بأن الأداء جيد، وصن داونز كان يركز على الدفاع جيدًا، وكان يمثل خطورة على ملعبه فقط، ولم يسدد مطلقًا على مرمى الشناوي، وكولر تأخر في الدفع بالتغييرات واصبح ذلك طبيعيًا بالنسبة له بغض النظر عن المنافس وأداء لاعبيه ونتيجة المباراة".

وأضاف: "التغييرات لم تحقق الإضافة في الملعب، والأعمى قادر على رؤية أن موديست لا يصلح للعب في الأهلي، وهناك نقطة سلبية في الفريق وهي تراجع مستوى خط الوسط رغم أنه كان مصدر قوة الفريق الموسم الماضي، واليوم أليو ديانج شعرت بأنه غير موجود دفاعيا وهجوميًا".

وأكمل: "انتوني موديست لا يمتلك السرعة ولا أي شئ، كان هناك وليد آزارو ينقل الأهلي للحالة الهجومية بشكل سريع للغاية، وبالتأكيد المهاجم الفرنسي يشعرني بأنه غريب على الفرقة والأجواء ولن يضيف عندما يشارك في أي مباراة، والتعاقد معه كان من أجل الدوري الإفريقي وكأس العالم للأندية، وأظن أنه لن يكمل مع الأهلي، وميزته في اللعب بالرأس والفريق لا يعتمد أصلا على الكرات العرضية، ومن اليوم الأهلي سيبدأ البحث عن مهاجم قوي، بنسبة 90% قد يرحل موديست في يناير".

وقال “معوض”: "أهم مكاسب المباراة عودة أكرم توفيق، ولعب بروح وقلب، ونتمنى ان تبتعد عنه الإصابات في المرحلة المقبلة، وهو دائمًا يتدرب بقوة لذلك فإن كولر قرر الدفع به في المباراة، والشوط الأول الأهلي لم يكن محظوظًا بعد إضاعة ركلة الجزاء، والفريق بدأ يفكر في تسجيل هدفين للصعود بدلا من التفكير أولا في معادلة نتيجة الذهاب".

وأكمل: "كان يجب الإبقاء على محمود عبدالمنعم كهربا حتى نهاية المباراة، حتى لو تم الدفع بمهاجم آخر بجواره، وحتى تغيير أفشة كان في وسط الملعب بدلا من تواجده في مركز صانع الألعاب، كهربا هو أخطر لاعب في الأهلي ولاعب متحرك، ولذلك كان لابد من الإبقاء عليه لأطول فترة،

وأتم: "رامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم قدموا مستوى جيد، ولاعبي صن داونز نجحوا في إخراج لاعبي الأهلي عن حالة تركيزهم، في ظل تميزهم بنقل الكرة كثيرا بين أرجلهم".