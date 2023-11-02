“القاهرة الإخبارية”: وصول 400 من مزدوجي الجنسية إلى معبر رفح البري

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن أكثر من 400 من مزدوجي الجنسية وصلوا عبر معبر رفح البري.

وكشفت القناة أن هناك 20 سيارة إسعاف تستعد لدخول معبر رفح لنقل جرحى فلسطينيين.

وقد التقى السفير إسماعيل خيرت، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أمس الأربعاء، بمقر وزارة الخارجية، بسفراء وممثلي سفارات الدول الأجنبية لإحاطتهم بجهود الدولة المصرية المتعلقة ببدء فتح معبر رفح.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المصرية الرامية لمعالجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في غزة.

واستعرض خلال اللقاء الاستعدادات الجارية على قدم وساق من جانب جميع الجهات المعنية في الدولة المصرية، والرامية إلى تسهيل استقبال وإجلاء المواطنين الأجانب من غزة عبر معبر رفح، والذين يبلغ عددهم حوالى 7000 مواطن أجنبي يحملون جنسية أكثر من 60 دولة.