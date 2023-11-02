عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

“القاهرة الإخبارية”: وصول 400 من مزدوجي الجنسية إلى معبر رفح البري

معبر رفح
معبر رفح

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن أكثر من 400 من مزدوجي الجنسية وصلوا عبر معبر رفح البري.

وكشفت القناة أن هناك 20 سيارة إسعاف تستعد لدخول معبر رفح لنقل جرحى فلسطينيين.

وقد التقى السفير إسماعيل خيرت، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أمس الأربعاء، بمقر وزارة الخارجية، بسفراء وممثلي سفارات الدول الأجنبية لإحاطتهم بجهود الدولة المصرية المتعلقة ببدء فتح معبر رفح.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المصرية الرامية لمعالجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في غزة.

واستعرض خلال اللقاء الاستعدادات الجارية على قدم وساق من جانب جميع الجهات المعنية في الدولة المصرية، والرامية إلى تسهيل استقبال وإجلاء المواطنين الأجانب من غزة عبر معبر رفح، والذين يبلغ عددهم حوالى 7000 مواطن أجنبي يحملون جنسية أكثر من 60 دولة.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المواعيد الجديدة لـ انقطاع الكهرباء رسميًا الآن|جدول الساعات لكل المحافظات بعد تعديلها

800 جنيه|الذهب يحول مساره إلى الانخفاض بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 مفاجأة

للتوفير والاستثمار والثراء| شهادات البنك الأهلي بعائد يصل إلى 70%.. الحقها فورًا

الله يقرفك.. إبراهيم فايق يفتح النار على نجم صن داونز: لاعب مؤذي

قرار جديد من كولر ورحيل أوسوريو.. عبد الملك يكشف التفاصيل

معلومات استخباراتية تؤكد مساعدة زعيم كوريا الشمالية لـ حماس.. القصة الكاملة

صبري عبد المنعم لـ صدى البلد: أنا بخير الحمد لله وبشكر القضاء العادل

بسبب صن داونز | ميدو يفتح النار على الأندية المصرية

ترشيحاتنا

الإصابة تبعد نجم الأهلي عن مونديال الأندية.. تفاصيل

وزير العدل يصدق على قرارات عاجلة بشأن سيارات التوثيق المتنقلة

تحيا فلسطين.. مواطنون فرنسيون يهتفون لغزة من داخل عربة مترو بباريس| فيديو

قرار غريب|أول إجراء لكولر مع اللاعبين بعد المباراة.. محدش روح بيته.. تفاصيل

مشروبات سحرية لزيادة المناعة ومعالجة نزلات البرد.. تعرف عليها

الصحة: حالات المصابين الفلسطينيين بالمستشفيات المصرية في غاية الصعوبة| فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المقاطعة تنتصر| طرح السلع الأجنبية بخصومات مذهلة والشعب يرفض.. والمنتج المصري نمبر 1

بينها رأس كليوباترا|تفاصيل القبض على عصابة هربت آثارا مصرية بـ3 مليارات جنيه

للتوفير والاستثمار والثراء| شهادات البنك الأهلي بعائد يصل إلى 70%.. الحقها فورًا

معلومات استخباراتية تؤكد مساعدة زعيم كوريا الشمالية لـ حماس.. القصة الكاملة

فيديو

لحظات تعرف الفلسطينيين على ذويهم الشهداء في مجزرة مخيم جباليا |فيديو

الفلسطينيون يجبرون القوات الإسرائيلية في بيت لحم على العودة للوراء |فيديو

لازم نعمل صيانة لنفسنا زي العربيات.. شيرين رضا تكشف سر جمالها

إسرائيل إرهابية .. نجم أمريكي يتعرض للتشهير بسبب دعمه لـ فلسطين «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ