أعلنت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية وفاة الشاعر محمد القصاص.

وكتبت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "توفى إلى رحمة الله الشاعر الكبير محمد القصاص، عضو الجمعية، ويتقدم مجلس الإدارة والاعضاء والعاملين بخالص التعازي لأسرته وأصدقائه ومحبيه، سائلين المولى عز وجل أن يتقبله بأفضل قبول ويسكنه فسيح جناته".

يذكر أن الدكتور مدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية "ساسيرو"، دعا جموع الشعب المصري للانضمام للمسيرات التي انطلقت عقب صلاة الجمعة من أجل نصرة الحق الفلسطيني في قضيته ضد قوات الاحتلال.

جاء نص بيان جمعية المؤلفين والملحنين كالتالي: "انطلاقا من دورها الوطني والذى يمتد لأكثر من 75عاما، تؤكد جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين "ساسيرو" برئاسة الدكتور مدحت العدل وعبر كل أعضائها من الشعراء والملحنين والناشرين الذين يمثلون نخبة المبدعين فى مصر، تضامنها الكامل مع جميع النقابات والكيانات الفنية والثقافية وجميع جموع الشعب المصرى وقيادته الحكيمة وتنضم إلى وقفتها اليوم أمام النصب التذكاري بمدينة نصر لنكون صفا واحدا وصوتا واحد لنصرة الحق الفلسطيني الأبدى ومجابهة تلك الهجمة الإسرائيلية البربرية والغاشمة والهمجية على أهلنا في غزة وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة".