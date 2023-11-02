تعبيرا عن الأحداث في غزة.. لطفي بوشناق يطرح 4 أغنيات لفلسطين

قرر الفنان الكبير لطفي بوشناق ان يعبر عما بحدث في فلسطين بتقديمه ٤ أغاني جديدة.

وكشف عم تفاصيلهم في تصريحات لـ صدى البلد وقال:"أغنيتي الأولى تحمل اسم "و أمتاه"، والثانية تحمل اسم "يأسنا" والثالثة تحمل اسم "نشيد القدس"، أما الأخيرة بعنوان "أيها الغاضب، ومن المقرر طرحهم خلال الأيام الحالية.

أعرب المطرب الكبير لطفي بوشناق عن حزنه الشديد لما يحدث في فلسطين التي قدم لها العديد من الأغاني.

وقال في تصريحات لـ صدى البلد: "القضية الفلسطينية لن تندثر أبدا ولا أجد كلمات تعبر عما يحدث وما يحمله قلبي من وجع، وها نحن نرى مجازر من الدول التي تنادي بحقوق الانسان والديمقراطية.

وجه المطرب التونسي القدير لطفي بوشناق، كلمة شكر وعرفان لمصر، مؤكدا أنه تعلم في مصر وأكل من خيرها.

وقال لطفي بوشناق: "تحية حب صادقة لكل المصريين.. اتعلمت في مصر وأكلت من خيرها واتربيت على يد أساتذتها.. أقولها في كل مكان.. مصر هي وتد الأمة العربية".

وأضاف لطفي بوشناق، في مداخلة هاتفية، مع إيمان أبوطالب، مقدمة برنامج بالخط العريض، المذاع عبر قناة الحياة، اليوم الجمعة: أنا نحب المصريين ونموت عليكم، وإن شاء الله قريبا سيكون لي حفلات في مصر.. مصر حبيبة قلبي".

وتابع لطفي بوشناق: العمل والصدق هما سر النجاح، وأعتبر أن المثل المصري "يموت المعلم وهو بيتعلم" أيقونة لي.