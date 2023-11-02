عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعبيرا عن الأحداث في غزة.. لطفي بوشناق يطرح 4 أغنيات لفلسطين

لطفي بوشناق
لطفي بوشناق

قرر الفنان الكبير لطفي بوشناق ان يعبر عما بحدث في فلسطين بتقديمه ٤ أغاني جديدة.

وكشف عم تفاصيلهم في تصريحات لـ صدى البلد وقال:"أغنيتي الأولى تحمل اسم "و أمتاه"، والثانية تحمل اسم "يأسنا" والثالثة تحمل اسم "نشيد القدس"، أما الأخيرة بعنوان "أيها الغاضب، ومن المقرر طرحهم خلال الأيام الحالية.

أعرب المطرب الكبير لطفي بوشناق عن حزنه الشديد لما يحدث في فلسطين التي قدم لها العديد من الأغاني.

 

وقال في تصريحات لـ صدى البلد: "القضية الفلسطينية لن تندثر أبدا ولا أجد كلمات تعبر عما يحدث وما يحمله قلبي من وجع، وها نحن نرى مجازر من الدول التي تنادي بحقوق الانسان والديمقراطية.

 

وجه المطرب التونسي القدير لطفي بوشناق، كلمة شكر وعرفان لمصر، مؤكدا أنه تعلم في مصر وأكل من خيرها.

وقال لطفي بوشناق: "تحية حب صادقة لكل المصريين.. اتعلمت في مصر وأكلت من خيرها واتربيت على يد أساتذتها.. أقولها في كل مكان.. مصر هي وتد الأمة العربية".

 

القضية لن تندثر.. لطفي بوشناق يدعم الشعب الفلسطينية

تفاصيل العرض الثانى لمسلسل "ليلة السقوط" للفنان طارق لطفي

وأضاف لطفي بوشناق، في مداخلة هاتفية، مع إيمان أبوطالب، مقدمة برنامج بالخط العريض، المذاع عبر قناة الحياة، اليوم الجمعة: أنا نحب المصريين ونموت عليكم، وإن شاء الله قريبا سيكون لي حفلات في مصر.. مصر حبيبة قلبي".

 

وتابع لطفي بوشناق: العمل والصدق هما سر النجاح، وأعتبر أن المثل المصري "يموت المعلم وهو بيتعلم" أيقونة لي.

الشعب الفلسطين الشعب الفلسطيني الديمقراطية القضية الفلسطينية الفنان السوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأكثر مبيعا وفخامة.. موبايل Realme بكاميرا 200 ميجابكسل بسعر رخيص جدا

الحكومة "تربط الحزام"| حظر الحفلات والمؤتمرات.. لا سفر أو ألعاب رياضية.. وقرار عاجل بشأن الدولار

التضخم أسقطها بـ “القاضية”| أسعار الفائدة عقب اجتماع البنك المركزي.. وهذه أفضل شهادة للإدخار بـ 27%

فضيحة كبيرة.. مهيب عبد الهادي يطالب بتحقيق عاجل في الأهلي لهذا السبب

قرار مفاجئ من كولر بخصوص أحمد عبد القادر

لعدم الاستغلال.. أسعار السجائر اليوم بالمحال وقيمة الزيادة

إجراء عاجل من حماس بشأن الرهائن الإسرائيليين

استشهاد مراسل تليفزيون فلسطين محمد أبو حطب و11 من أفراد عائلته

موضوعات متعلقة

مبدعون رحلوا مع عائلاتهم.. تفاصيل استشهاد فناني غزة في قصف الاحتلال

تفاصيل عرض عشم ابليس على مسرح الجمهورية

رحلة طويلة مع المرض.. بطرس دانيال ينعي الإعلامية سارة حسن

عمرو الليثي ناعيا سارة حسن: فقدنا إعلامية متميزة

أمجد أبو العلاء يكشف سبب تحمسه لعرض وداعا جوليا في مصر

تفاصيل حفل الفرقة القومية على المسرح الكبير في الأوبرا

صراعات السودان.. منتج فيلم وداعا جوليا يكشف صعوبات العمل

ياسمين الخيام: قدمت أغاني عاطفية في بداياتي.. وشوف الدنيا كانت لأم كلثوم

ترشيحاتنا

آلاف وأنت في بيتك.. تعرف على أعلى عائد لشهادات ادخار البنوك

القومي للمرأة ينظم تدريب المساواة بين الجنسين للعاملات والعاملين في السياحة

أخبار مصر على مدار 24 ساعة .. تقرير الحد الأدنى للأجور

كيلونوفا .. حادث كوني ينهي الحياة على كوكب الأرض

خطة جديدة للنيابة العامة ووزارتي الزراعة والتنمية المحلية لضبط المتعدين على الأراضي

إسرائيل وأمريكا تخططان لإعادة تقسيم المنطقة العربية .. فيديو يوضح التفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعدم الاستغلال.. أسعار السجائر اليوم بالمحال وقيمة الزيادة

النور هيقطع امتى؟.. المواعيد الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء وخريطة المحافظات

شاهد.. معتز عزايزة ينشر صورا جديدة تكشف تطورات الأوضاع في غزة

قرار غريب|أول إجراء لكولر مع اللاعبين بعد المباراة.. محدش روح بيته.. تفاصيل

فيديو

ماذا يعني انسحاب موسكو من معاهدة التجارب النووية/ فيديوجراف

معلومات استخباراتية .. كيف ساعد زعيم كوريا الشمالية حركة حـ.مـ.اس؟ «فيديوجراف»

شاهد| صدمة طبيبة فلسطينية لحظة دخول نجلتها المستشفى مصابة برصاص الاحتلال

70 % .. تعرف على أعلى عائد بالبنوك وتفاصيله.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب : أكتوبر رحل وجاء نوفمبر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: استعادة طه حسين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

اﻟﻤﺰﻳﺪ