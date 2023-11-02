البنك المركزي : مستمرون في المراقبة للسيطرة على التضخم

قالت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري إنها مستمرة في التواصل لتقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة.

أوضحت اللجنة خلال قرارها المنتهي قبل قليل، بتثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، وتشير إلى استمرارها في متابعة التطورات الاقتصادية وكذا المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم.

كما أنها لن تتردد - اللجنة - في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف تحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.