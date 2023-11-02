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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ضياء رشوان يكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السيسي ورئيس وزراء هولندا

الإعلامي ضياء رشوان
الإعلامي ضياء رشوان

قال الإعلامي ضياء رشوان، إن إسرائيل ارتكبت مجزرتين في مخيم جباليا ليومين متتاليين، ومازالوا مستمرين في معاركهم داخل قطاع غزة حتى الآن، لافتا إلى أن مصر تبذل جهودًا كبيرة من أجل إنقاذ الشعب الفلسطيني. 

ضياء رشوان يتحدث عن جهود مصر

وأضاف "رشوان"، خلال تقديمه برنامج "مصر جديدة" المذاع من خلال قناة "etc"، اليوم الخميس، أن الرئيس السيسي تلقى اليوم اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء هولندا، والاتصال تناول مستجدات التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، وأكد الرئيس السيسي ضرورة تحرك المجتمع الدولي بصورة عاجلة بالدفع لوقف إطلاق النار. 

وتابع ضياء رشوان، أن الأوضاع الإنسانية شديدة الخطورة في غزة، فضلا عن أن ما يحدث يتطلب موقفا دوليا حازما لحقن الدماء وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وإتاحة الفرصة للحلول السياسية. 

وواصل، أن الرئيس السيسي استعرض الجهود التي تقوم بها مصر على المستوى الإنساني للتخفيف من معاناة قطاع غزة، فضلا عن استقبال عدد من الحالات الحرجة من المستشفيات المصرية، إلى جانب الجهود المصرية لوقف التصعيد وإطلاق عملية سياسية وإحياء مسار السلام، وآمال حل الدولتين، وهو ما ثمنه رئيس الوزراء الهولندي، الذي وجه الشكر للرئيس السيسي على الدور الذي تقوم به مصر لإجلاء الرعايا الأجانب من القطاع، وإيصال المساعدات الإنسانية، والدفع تجاه السلام والاستقرار في المنطقة. 

ضياء رشوان إسرائيل الشعب الفلسطيني الرئيس السيسي برنامج مصر جديدة العسكري

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