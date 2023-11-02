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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دمياط تشارك في مؤتمر اقتصاديات الصحة| تفاصيل

صحه دمياط
صحه دمياط

شارك اليوم  الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط في مؤتمر اقتصاديات الصحة  لليوم الثاني على التوالي والذي ينظمه قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة برعاية الدكتور احمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي و بحضور قيادات وزارة الصحة و لفيف من وكلاء وزارة الصحة بالمحافظات. 


يهدف المؤتمر لبحث المشكلات التى يواجهها قطاع الطب العلاجي والتى تم ملاحظتها بالمستشفياتكما تم التباحث فى  الحلول الزكية المبتكرة لها.


كما يناقش المؤتمر، سبل العمل على تحديث النظم المالية داخل المنظومة الصحية و سبل رفع كفاءة العاملين فيها.
 

دمياط السيد عبد الجواد الدكتور السيد عبد الجواد اقتصاديات الصحة العنف ضد المرأة العلاج الصحة بدمياط

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