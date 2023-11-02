انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بدمياط

أعلنت المهندسة إيمان الزينى مدير إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الطب البيطرى بدمياط، أنه على مدار يومان قامت إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بتنفيذ الحملة القومية لمكافحة القوارض بجميع ربوع المحافظة من مدن وقري تشمل مدينة دمياط والقري التابعة لها ورأس البر وعزبة البرج وكفر سعد وكفر البطيخ و فارسكور والزرقا والسرو .

وأضافت أن الحملة مستمرة لحين القضاء على القوارض في كل القري التابعة لكل مركز و ذلك من خلال فرق العمل التابعة لها و للقضاء على القوارض و الوصول للحد الامن لصحة المواطنين.

تأتى الحملة في اطار توجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط وفي اطار تنفيذ خطة الحملة القومية لمكافحة القوارض في الكتلة السكنية بمحافظة دمياط و تحت اشراف الدكتور محمود البواب مدير الادارة العامة للامراض المتوطنة.

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