عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بدمياط

القوارض
القوارض

أعلنت المهندسة إيمان الزينى مدير إدارة  مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الطب البيطرى بدمياط،  أنه على مدار يومان قامت إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بتنفيذ الحملة القومية لمكافحة القوارض بجميع ربوع المحافظة من مدن وقري تشمل مدينة دمياط والقري التابعة لها ورأس البر وعزبة البرج وكفر سعد وكفر البطيخ و فارسكور والزرقا والسرو .

وأضافت أن الحملة مستمرة لحين القضاء على القوارض في كل القري التابعة لكل مركز و ذلك من خلال فرق العمل التابعة لها و للقضاء على القوارض و الوصول للحد الامن لصحة المواطنين.

تأتى الحملة في  اطار توجيهات  الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط وفي اطار تنفيذ خطة الحملة القومية لمكافحة القوارض في الكتلة السكنية بمحافظة دمياط  و تحت اشراف الدكتور محمود البواب مدير الادارة العامة للامراض المتوطنة.

دمياط تشارك في مؤتمر اقتصاديات الصحة| تفاصيل

FB_IMG_1698957983796
FB_IMG_1698957983796
FB_IMG_1698957975810
FB_IMG_1698957975810
FB_IMG_1698957980786
FB_IMG_1698957980786
دمياط اقتصاديات الصحة الحملة القومية لمكافحة القوارض الدكتور السيد عبد الجواد البيطرى الحملة القومية القوارض الطب البيطري صحة المواطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأكثر مبيعا وفخامة.. موبايل Realme بكاميرا 200 ميجابكسل بسعر رخيص جدا

الحكومة "تربط الحزام"| حظر الحفلات والمؤتمرات.. لا سفر أو ألعاب رياضية.. وقرار عاجل بشأن الدولار

التضخم أسقطها بـ “القاضية”| أسعار الفائدة عقب اجتماع البنك المركزي.. وهذه أفضل شهادة للإدخار بـ 27%

فضيحة كبيرة.. مهيب عبد الهادي يطالب بتحقيق عاجل في الأهلي لهذا السبب

قرار مفاجئ من كولر بخصوص أحمد عبد القادر

لعدم الاستغلال.. أسعار السجائر اليوم بالمحال وقيمة الزيادة

إجراء عاجل من حماس بشأن الرهائن الإسرائيليين

استشهاد مراسل تليفزيون فلسطين محمد أبو حطب و11 من أفراد عائلته

موضوعات متعلقة

تعرف على تقييم لجان منظمة الصحة العالمية WHO لوحدات طب الأسرة بدمياط

دمياط تشارك في مؤتمر اقتصاديات الصحة| تفاصيل

ندوة تثقيفية حول الصحة الإنجابية ومواجهة العنف ضد المرأة بميناء دمياط

محافظة دمياط تستعد للانتخابات الرئاسية.. تفاصيل

ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة حاويات وبضائع عامة

محافظ دمياط تشارك بمهرجان التعلم مدى الحياة بشنغهاى.. تفاصيل

وكيل صحة دمياط يشدد على ضرورة توافر المستلزمات الطبية بمستشفى الهلال

ميادة.. لم تمنعها إعاقتها من مساعدة ذوي الهمم بشاطئ قادرون بدمياط الجديدة

ترشيحاتنا

أخبار مصر على مدار 24 ساعة .. تقرير الحد الأدنى للأجور

كيلونوفا .. حادث كوني ينهي الحياة على كوكب الأرض

خطة جديدة للنيابة العامة ووزارتي الزراعة والتنمية المحلية لضبط المتعدين على الأراضي

هل يصح الاغتسال من الجنابة يوم الجمعة بدون غسل الشعر؟

انتبه .. هذه الأعراض تشير لتناولك كمية كبيرة من الكافيين

برج العذراء .. حظك اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 كن صادقا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعدم الاستغلال.. أسعار السجائر اليوم بالمحال وقيمة الزيادة

النور هيقطع امتى؟.. المواعيد الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء وخريطة المحافظات

شاهد.. معتز عزايزة ينشر صورا جديدة تكشف تطورات الأوضاع في غزة

قرار غريب|أول إجراء لكولر مع اللاعبين بعد المباراة.. محدش روح بيته.. تفاصيل

فيديو

ماذا يعني انسحاب موسكو من معاهدة التجارب النووية/ فيديوجراف

معلومات استخباراتية .. كيف ساعد زعيم كوريا الشمالية حركة حـ.مـ.اس؟ «فيديوجراف»

شاهد| صدمة طبيبة فلسطينية لحظة دخول نجلتها المستشفى مصابة برصاص الاحتلال

70 % .. تعرف على أعلى عائد بالبنوك وتفاصيله.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب : أكتوبر رحل وجاء نوفمبر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: استعادة طه حسين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

اﻟﻤﺰﻳﺪ