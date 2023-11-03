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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قصف إسرائيلي على بلدتي علما الشعب والجبين في جنوب لبنان

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بقصف إسرائيلي على بلدتي علما الشعب والجبين في جنوب لبنان.

كما استشهد شابان فلسطينيان، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم الفوار، جنوب الخليل.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة أنباء فلسطين "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفوار وسط اطلاق نار كثيف، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، اسفرت عن استشهاد الشابين محمد سعيد العزة، ووديع يحي النجار.

وأضافت المصادر ذانها أن عددا من المواطنين أصيبوا بالرصاص الحي والاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال المخيم.

وبارتقاء الشابين العزة والنجار، يرتفع عدد الشهداء منذ الليلة الماضية إلى سبعة.

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